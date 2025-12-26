周大福推「牛馬」黃金吊墜惹議　網民稱對打工仔陰陽怪氣

「牛馬」一詞，常被內地打工仔用於自嘲，形容自己過着高強度、低尊嚴的勞累生活。然而，周大福近日被發現推出一款「牛馬」黃金吊墜，引發廣泛關注，不少網民認為這是對打工仔的「陰陽怪氣」。周大福方面則回應，該產品寓意不怕困難。



周大福近日推出一款「牛馬」黃金吊墜。（網上圖片）

有廣東網民日前發文吐槽，周大福推出的「牛馬」方圓牌黃金吊墜，直言「收了這個你就是金牌牛馬」，相關言論隨即引發熱議。

網上圖片顯示，該黃金吊墜正面有「牛馬」二字，背面則是漢語拼音「Jia」（加），被認為代表「加班」。

對此，周大福官方客服周五（12月26日）回應，該款「牛馬」黃金吊墜目前僅在線上渠道銷售，近期銷量較火；若顧客對款式有異議，會記錄並向上反饋，後續會不斷優化。

此外，亦有周大福某電商平台客服表示，該款產品寓意為不怕困難、好運「Jia（加）」倍，吊墜上「牛馬」是繁體字，是單字。

查詢發現，該款吊墜在周大福天貓旗艦店的售價為3255.9元人民幣。

網民點睇：

「牛馬買得起嗎？」

「牛馬上班還自己花錢給自己買個牌子。」

「這吊墜背後還有jia，我要笑死，牛馬加班嗎。」

「老闆要是願意給我套上這個金的，我也是可以幹的。」

「是誰在把牛馬和打工人並列的？到底是別人還是自己。」

