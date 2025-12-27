京東快遞實現出海　物流無人機沙特送貨15公里僅用15分鐘

京東快遞實現出海，周五（26日），京東物流無人機首次完成海外試飛，在沙特阿拉伯緩緩升空，向15公里外的目標送貨點飛去。



在沙特阿拉伯，快遞站點通常離市中心較遠，離消費者實際收貨地點的距離也較長。例如，此次試飛路線直線距離為15公里，但因複雜多變的地面交通情況，傳統車輛進行快遞配送，需繞行一大圈，常需要一小時以上。

而京東是次投用了電動垂起固定翼無人機，其可實現垂直起降後旋翼自動收起，減少飛行阻力的同時也可大幅提升載貨航程，該無人機最高可載重10公斤貨物。通過京東物流無人機，僅需15分鐘，即可將貨物從快遞站點運輸至指定降落點，再由JoyExpress快遞員取貨並送貨上門，實現更高效的「人機協同」。

相關負責人表示，傳統車輛運輸行駛距離長，加上中東地區的高溫天氣，對於快遞員而言頗有挑戰，通過京東物流無人機進行「最後一公里」的貨物接駁運輸，不僅為快遞員減輕了負擔，也大大提升了運輸效率。

京東物流首次在海外使用無人機進行貨物運輸。（極目新聞）

這也是京東物流首次在海外使用無人機進行貨物運輸，未來，京東物流還將持續推進無人機海外服務能力建設，將重點助力JoyExpress的「最後一公里」的配送服務，協助快遞員進行送貨上門。如今，無人技術已在京東物流實現規模化的應用，其中「飛狼」無人機常態化測試運營線路已達數十條，成為物流運輸、配送中提質增效的重要力量。

今年10月，京東物流還宣布在未來5年要採購300萬部機械人、100萬輛無人車和10萬架無人機，全面投入物流供應鏈全鏈路場景，進一步鞏固智能物流領域的技術領先地位。同時，京東物流無人機、獨狼無人車、智狼等前沿物流設備亦已先後布局海外，成為海外供應鏈服務的重要科技保障。