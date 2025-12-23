無人機近距離驚擾　白鶴護子心切凌空怒踢落藕塘　專家籲加強監管

山東東營黃河口有大雁早前被低飛的無人機撞倒死亡，引起大眾討論當局是否應該立例限制無人機飛行範圍。

近日，杭州餘杭南湖公園上戰了一場白鶴「大戰」無人機，白鶴一家三口疑因傷停靠，卻遭無人機近距離「貼臉」挑釁，大白鶴為保護幼鳥，憤而凌空將無人機踢入藕塘。



《都市快報》報道，12月20日下午，多名觀鳥愛好者、攝影愛好者在餘杭南湖公園目擊有無人機近距離拍攝野生白鶴。

市民方女士稱，當日在南湖公園看到3隻白鶴，聽現場幾個觀鳥愛好者稱，今年是第一次看到白鶴，牠們一家三口可能從西伯利亞遷徙，想飛到鄱陽湖越冬，可能是迷路或受傷才飛到南湖。

無人機飛近白鶴。（小紅書＠旅店老闆）

當她準備離開時，突然有一架無人機飛過接近白鶴，最近時只有一米距離，「幾乎快要懟臉了，大的白鶴被惹怒了，翅膀一拍飛起，兩腳一蹬，用爪子踢無人機」。方女士稱，白鶴是國家一級保護動物，但無人機幾乎緊貼白鶴飛行，機翼稍微再近一點就極有可能傷害到牠，「大家可以想像一下，如果無人機在你頭頂一米的位置飛來飛去，你會不會開心？」。

觀鳥愛好者「旅店老闆」也拍攝到無人機驚擾白鶴的畫面。他介紹，無人機多次挑釁白鶴，「白鶴先是躲避了幾次，最後忍無可忍，一聲憤怒長鳴，然後淩空飛起，把無人機踩在了藕塘裏！」。

無人機近距離挑釁白鶴。（小紅書＠旅店老闆）

白鶴「護子心切」，憤而凌空用爪踢無人機。（小紅書＠旅店老闆）

白鶴驅趕無人機。（小紅書＠旅店老闆）

12月21日，網民「阿嶼很忙」在南湖藕塘再次遇到白鶴一家。他表示，他與白鶴距離較遠，從照片看，大白鶴的趾甲疑受損，但一家三口的狀態尚好，下午才起飛離開。

浙江野鳥會副理事長、西湖鴛鴦護衛隊隊長程國龍介紹，白鶴曾在12月初先後飛到五豐島及南湖公園，由於公白鶴腿上有傷，可能無法飛遠，才短暫停留在南湖，「不然老早就飛到鄱陽湖洞庭湖了，不太可能在南湖越冬，這地方對白鶴來說還是小了，可能它們到南湖就是補充能量，順便療傷」。

對於有人用無人機近距離拍攝白鶴，程國龍指出，白鶴肯定覺得受到威脅，「肯定是護子心切，公白鶴這才勇敢地驅趕無人機」。他表示，白鶴很少出現在杭州，希望未來可以加強管理和巡邏，並有志願者守護，也希望加強對鳥類保護的宣傳。

白鶴一家三口。（小紅書＠阿嶼很忙）

白鶴一家三口。（小紅書＠阿嶼很忙）

白鶴停靠南湖公園。（小紅書＠阿嶼很忙）

山東東營無人機撞死大雁 當地緊急出台臨時管控措施

11月1日，山東東營黃河口，一假大雁被低飛的無人機撞擊後當場死亡，引發公眾對無人機無序拍鳥的極大關注。

山東候鳥季大雁遭｢觀鳥｣無人機撞死 當地：正推動劃定禁飛區

大雁被撞死。（上游新聞）

山東黃河三角洲國家級自然保護區大汶流管理站工作人員表示，大雁被撞致死當天已安排執勤人員到場處理，目前多單位聯合24小時執勤，重點管控「鳥浪」觀看區，同時通過小喇叭全天候宣傳禁飛無人機。

11月2日，東營文旅部門公開表態，將在重點觀鳥區增設警示標識，加強巡邏勸導，並聯合生態專家調研評估無人機對候鳥的影響。

黃河口候鳥季。（截圖）

11月12日，黃河三角洲自然保護區官方發布《關於對無人駕駛航空器飛行活動實施臨時管控的通告》，在春、秋候鳥遷徙期採取臨時管控措施，涉及山東黃河三角洲國家級自然保護區全域及周邊3公里鳥類覓食棲息區域，杜絕各類無人駕駛航空器違法違規飛行活動。若有違法違規飛行行為，由公安機關會同自然資源管理部門、自然保護區管理機構依法處理，必要時採取緊急處置措施；違反治安管理將依法予以治安處罰；構成犯罪將依法追究刑事責任。

據民用無人機駕駛航空器綜合管理平台，餘杭南湖屬於適飛區域，根據《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》，在該區域飛無人駕駛航空器，毋須向空中交通管理機構提出飛行活動申請，但需要實名登記。