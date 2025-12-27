中國人娶尼泊爾妻成風潮？有人因此被捕　中使館：勿盲信非法婚介

中國駐尼泊爾使館26日發文提醒中國公民元旦、春節期間來尼旅遊「五要五不要」，其中特別強調，勿盲信非法婚介來尼娶妻。根據中國法律，任何婚介不得從事或變相從事涉外婚姻介紹業務，任何個人不得採取欺騙手段或以營利為目的從事或變相從事涉外婚姻介紹活動。



近年來，有數名因盲信非法婚介來尼泊爾娶妻的中國公民因涉嫌販賣人口、童婚、強姦罪等被逮捕，請嚴格遵守涉外婚姻法律法規，充分瞭解跨國婚姻存在的法律風險、文化風險、財產分配風險和子女撫養風險等，不要輕信各類短視頻平台跨國相親、婚戀宣傳，遠離非法婚介。

中國單身漢湧尼泊爾娶妻？當地中國人：窮矮矬來了覺得自己是皇帝

此前有報道指，據國家統計局數據，截至2022年末，中國男性人口比女性多出3237萬人。性別失衡下，自1990年代伊始，中國單身男性開始在周邊的東南亞國家找婚配對象。之前是越南、老撾、緬甸、印度尼西亞，而現在，這股風直抵尼泊爾。

《鳳凰網》報道，近幾年中國社交媒體上，以「尼泊爾新娘」為關鍵詞的短影片突然多了很多。尼泊爾被描述為一個「好多妹子」的「女兒國」，物價低，娶妻成本低。而那裡的女性，是一個「不貪圖物質」、「不要彩禮」和「任勞任怨」的賢妻良母型群體。

尼泊爾隨處可見中國單身男物色對象

《鳳凰網》報道，在如今的尼泊爾，隨處可見湧入的中國單身男性。西塔是一個尼泊爾姑娘，因為曾在中國留學，說得一口流利的漢語。她說，從前幾年開始，在加德滿都及其周邊谷地的杜巴廣場、猴廟、大佛塔等各大知名旅遊點，她和朋友們時常遇到中國男子來搭訕。

「他們會問尼泊爾女孩叫什麼名字，多大了，有沒有男朋友，聯繫方式是什麼。如果女孩子願意給聯繫方式，他們之後可能就會帶著她們吃飯、買衣服、看電影。」西塔透露，因為語言不通，這些中國男性往往借助手機上的翻譯軟件來搭訕。

尼泊爾是知名旅遊國度，當地沒有工業，人民收入不高。 (Getty Images)

不過，尼泊爾姑娘遠嫁中國後還需適應文化飲食甚至宗教的差異。而當中尼跨國婚姻破裂時，尼泊爾女性的權益可能難以得到有效保障。