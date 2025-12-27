洗澡時浴室玻璃突自爆　女子臉部等多處流血受傷　發展商稱已過保

湖南長沙市民胡女士（化名）近日反映，12月7日晚，她在長沙萬科紫台小區家中洗澡時，浴室的玻璃門突然爆裂，造成她臉部及胳膊等多處受傷。



胡女士表示，她所購買的是精裝房，這扇玻璃門在11年前交房時隨房屋一同裝修完成。事發後，她第一時間向物業報告情況，物業在向發展商查詢後告知她，該門的質保期為5年，現已過期。



胡女士回憶事發時的情景指，大約晚上9點，當時水溫和房內溫度都正常，但突然玻璃就「炸」了，當時她根本沒反應過來，臉、手、腿等處都流血了。慌忙出去後，她還發現身體有玻璃渣。隨即她前往醫院處理傷口。

胡女士在報告事件後，物業的保安前來查看並拍照。9日，物業管家告訴她，浴室玻璃門已過保，無法提供支持。

不過胡女士與法律專業人士諮詢後認為，即使玻璃門已超過質保期，也不代表發展商對其安全問題不負責。如果玻璃本身存在隱患，則應保障業主的人身安全。她認為物業的解釋不成立。

胡女士指出，自己目前已花費2000餘元人民幣的醫療費用，未來還會有修復方面的支出。她要求將浴室玻璃門恢復原狀，並索賠醫療費、誤工費及精神補償費。

據玻璃安裝行業人士張偉指出，玻璃突然爆裂可能有多種原因，諸如安裝不當或玻璃自身存在質量問題。根據標準，玻璃自爆率不得超過千分之三，因此隨著時間和溫度變化，玻璃可能會自爆。他建議在浴室安裝隔斷時應選擇貼防爆膜或使用夾膠玻璃，並定期更換。

萬科地產工作人員表示，會將情況反饋給上級並詢問廠家自爆的原因。胡女士隨後透露，萬科的工作人員與她聯繫，表示可以補償醫療費用，但對於誤工費和精神損失等其餘要求則無法處理。

12月26日，萬科地產發表聲明稱，將對胡女士的受傷表示誠摯慰問，並與其保持溝通。他們指出鋼化玻璃的爆裂可能由於材質老化和外力等多種因素引起，並強調即使玻璃已過保，但仍會關心業主的訴求。

河南澤槿律師事務所的主任付建指出，關鍵在於玻璃爆裂是否因產品缺陷所致。如果能證明有缺陷，發展商及玻璃製造商應承擔責任，無論質保期如何。若是使用不當或外力影響，則業主需自行負擔。若因產品缺陷造成損失，業主有剛性要求免費更換的權利，精神補償則需達到嚴重程度，並提供醫療證明，否則法院一般不予支持。