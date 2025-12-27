食堂承包商舉報校領導2年拿走300餘萬　校方稱：給老師津貼

據新京報報道，12月24日，河南德馨餐飲管理有限公司負責人馬蕤實名向周口市淮陽區紀委舉報，2022年9月至2024年7月，周口市淮陽人民中學（淮陽中學初中部）後勤負責人在校領導的指示下，以收取「管理費」為由，數次從學生繳納的全部餐費中拿走15%的返點，共計330餘萬元（人民幣，下同）。



有淮陽中學內部人士稱，該筆抽成屬於違規收取，經他了解，這筆錢被用於發放老師津貼。目前紀委已介入調查，處理結果會告知舉報人。



管理費率暴漲233%，校方兩年斂財超300萬稱「給老師發津貼」

2021年9月，德馨餐飲公司與河南省淮陽中學簽訂《學生食堂經營委託管理合同》，正式承包該校初中部「淮陽人民中學」的食堂，為全校師生供應三餐。合同明確承包期限為3年，德馨公司每年需向學校繳納營業額的4.5%作為經營管理費。但2022年9月後，情況驟變。她接到校領導通知，管理費費率被要求提高至15%，並被告知「不願意交，就走人」。

德馨餐飲公司與淮陽中學簽訂的委託經營管理合同，合同約定校方收取營業額的4.5%作為管理費。（新京報）

面對強硬態度，作為服務企業且前期投入較大的德馨公司最終選擇服從。自此，繳費流程發生變化：淮陽中學派駐初中部的後勤部主任石某，會將核算後的全部餐費先轉賬給馬蕤，再由馬蕤取出現金，將其中15%的部分返還給石某。

一份核算單顯示，4月份112萬元餐費中，校方應收取的管理費以及此前未付的金額高達673663.9元。據馬蕤提供的聊天記錄及銀行流水顯示，在2022年9月之後的兩年內，她至少5次取現共計330餘萬元，交給了石某或其指定人員。

周口市淮陽人民中學食堂（官方圖片）

330萬元最終被用於何處？據新京報報道，淮陽中學現任黨委書記徐良回應稱，經他了解，這筆錢被用於發放老師津貼。此外，有內媒記者聯繫當事人石某，對方表示不便通過電話接受採訪。

另有內媒記者聯繫淮陽中學黨委書記的白某興，對方電話一直處於通話中。記者嘗試發送短信聯繫，截至發稿前未收到回復。（官方圖片）

公開資料顯示，淮陽人民中學作為淮陽中學的初中部，實行人員、編製、經費統一管理。學校採取全封閉管理模式，約有在校生3000人，餐費標準為每人每天20元，德馨公司按此標準提供三餐。

有網民怒批學校「靠山吃山，靠學生吃學生」。另有網民粗略統計，20元的餐費，校方抽走15%，再除去食材、人工成本，相當於學生花20元，只能吃10元的標準。

在河北省樂亭縣胡家坨鎮中心小學，學生在教室內吃午餐。 （新華社）

校方收費涉嫌違法，紀委已介入調查

公開資料顯示，2022年7月，財政部、教育部聯合印發的《中小學校財務制度》明確，中小學校食堂應當堅持公益性和非營利性原則。10月，教育部等七部門聯合印發的《農村義務教育學生營養改善計劃實施辦法》要求，收取伙食費的學校應嚴格執行中小學收費管理有關規定，所收取的伙食費應全部用於營養改善計劃供餐成本開支。

雲南昆明市長豐學校多名學生在校內食堂用餐後經常腹瀉，家長硬闖學校食堂，發現廚房內有大量臭肉。（影片截圖）

據新京報報道，淮陽中學現任黨委書記徐良稱，2022年9月份之前，學校是按照合同約定收取德馨餐飲公司營業額的4.5%作為管理費，但教育部等發文後，從9月起，學校就取消了「經理管理費」，不再收取任何費用，德馨餐飲公司反映學校相關人員拿走15%的餐費抽成屬於違規收取。

據新京報報道，目前，市、區兩級紀委已介入，學校也在配合調查。