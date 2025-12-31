男子連穿12小時羽絨服致呼吸衰竭　醫生：警惕「羽絨肺」

近日，「男子每天穿破羽絨服超12小時」的消息登上熱搜，引發大眾廣泛關注。福建一名男子因呼吸困難就醫，檢查顯示血氧飽和度已低至85%，並出現呼吸衰竭，最終被確診為過敏性肺炎。



「男子每天穿破羽絨服超12小時」的消息登上熱搜。（微博）

據了解，該男子已連續四周每日穿羽絨服超12小時，其所穿羽絨服為網購低價商品，內襯已有破損，羽絨纖維持續溢出。

福建省人民醫院急診科副主任醫師邵丹解釋，羽絨中的微小蛋白顆粒被持續吸入肺泡，在非過敏性體質者體內也可能引發免疫反應並攻擊肺組織，因此這種疾病也被稱為「羽絨肺」。

「羽絨肺」是什麼？

四川省成飛醫院呼吸與危重症醫學科主任醫師曾雪梅表示，「羽絨肺」是對一類疾病的通俗稱呼，屬於過敏性肺炎的一種特定類型，也稱「鳥源性過敏性肺炎」。其發病機制在於，易感人群反覆吸入來自羽絨的微小蛋白質顆粒、粉塵、微生物或化學處理劑等過敏原後，其肺部會產生異常的免疫炎症反應。長期反復刺激可能導致肺部組織損傷和纖維化，進而影響肺功能。

注意這些 「危險信號」

曾雪梅提醒，「羽絨肺」的症狀通常在接觸羽絨製品後數小時出現。急性發作時，會出現咳嗽、氣短、胸悶等呼吸道症狀，可能伴隨發熱、乏力、肌肉酸痛等全身症狀。由於其症狀缺乏特異性，易被誤診為感冒或支氣管炎，從而錯失最佳就醫時期。

醫師還表示，即使沒有典型的「過敏體質」，在長期、大量吸入羽絨中的粉塵、化學殘留物後，免疫系統也可能被啟動而產生反應。

羽絨填充物示意圖。（央視新聞）

民眾應避免長期穿著內襯破損、羽絨外露的衣物。在選購時應注重品質，試用期間應定期清洗並保持空氣流通，減少羽絨纖維在空氣中積聚。如若出現乾咳、氣短等症狀，及時就醫並告知醫生羽絨接觸史，避免病情惡化造成不可逆的肺部損傷。