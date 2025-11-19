禦寒成本暴增！　鴨絨漲幅達240%　業內人士：羽絨一天一個價

隨著北方強冷空氣襲來，廣東迎來「斷崖式」降溫，不少人都穿上羽絨、毛衣禦寒。

青島羽絨市場的業內人士透露，由於鴨子養殖戶數量減少，鴨絨價格由每噸17萬元（人民幣，下同）飆升至58萬元，加上新國標的實行，致正規羽絨服出廠價逼近千元大關。



隨着強冷空氣來襲，廣東多地白天氣溫較前日驟降6℃-8℃，沿海地區風力明顯增強，體感寒涼。

《半島都市報》報道，青島羽絨市場業內人士賈先生表示，由於鴨子養殖戶數量減少，導致鴨子存欄量銳減，「現在羽絨價格是一天一個價」，90%的白鴨絨最低時17萬元/噸，現在漲價至58萬元，而鵝絨更是高達98萬元/噸。

此外，2022年4月，新國標實施後，將不起保暖作用的絨絲廢料移出含絨量範疇，規定服裝成品絨子含量不低於50%，才能稱之為羽絨服。

業內人士透露，一件成人短款羽絨服，差不多需要100隻鴨的絨，間接導致目前羽絨服成本飆升，正規廠家的羽絨服出廠價逼近千元。

在嚴苛規定下，市場亂象仍存，電商平台百元「羽絨服」看似火爆，實則暗藏複合絨、膠水絨等造假陷阱，百元低價羽絨服慎入，刺鼻異味或是庫存積壓信號。