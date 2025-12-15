智商稅？內地興起「石墨烯雲絨服」宣傳比羽絨更保暖　專家揭真相

在內地，「今年冬天不買羽絨服，要買就買『石墨烯雲絨』」的聲音正在社交平台上興起。商家聲稱「價格不過百，比羽絨更暖，還能自發熱。」央視調查發現，「石墨烯雲絨」在成本、效果和宣傳上存在誇大效果，保暖性遠達不到羽絨效果，為「概念性炒作」。



內媒《央視新聞》報道，寒潮來襲，氣溫走低，社交平台上「今年別買羽絨服，買石墨烯雲絨」的聲音迅速走紅，商家們稱它更輕、更暖、不跑絨、不結塊、無異味、還能自動發熱。所謂「石墨烯雲絨棉」，到底是保暖「黑科技」，還是智商稅呢？

線上的電商直播間稱「石墨烯雲絨棉可以和羽絨服相提並論」。（天下財經）

售價僅百元左右

央視記者發現，這類外套售價多在百元左右（人民幣，下同）。成本僅為羽絨 1/20 的石墨烯雲絨棉，給了商家極大的定價空間和利潤空間。生產商表示，一件石墨烯雲絨服僅需填充100多克原料，成本不到10元，這種「低價進高價出」的特性，讓商家們覺得比羽絨服更好賣。

中國羽絨工業協會名譽理事長姚小蔓說：聚酯纖維的價格為7元/kg，和鴨絨價格懸殊大。（天下財經）

主要成分是聚酯纖維 保暖性功能不如羽絨強

剝開 「黑科技」 的宣傳外衣，石墨烯雲絨棉的材料本質與保暖性能卻與商家宣稱存在明顯落差。調查發現，市面上多數 「石墨烯雲絨服」 的吊牌明確標註填充料為 「聚酯纖維」—— 一種市場價僅7元/kg的常規紡織原料。

吊牌明確標註填充料為 「聚酯纖維」。（央視新聞）

中國羽絨工業協會名譽理事長姚小蔓說：「保暖的關鍵是鎖住不流動空氣，羽絨的立體絨朵結構能形成密集的空氣保溫層，這是其保暖性的核心；聚酯纖維是線性纖維，裏面沒有更多的空間來保持大量不流動的空氣，即便添加了石墨烯，其靜態保溫能力仍遠不及高充絨量羽絨。」

「聚酯纖維」類衣服難以在北方城市達到保暖效果。（央視新聞）

「石墨烯雲絨服」在0℃以上的城市通勤場景可能滿足基本保暖。但在北方嚴寒環境中，無法達到羽絨服的保暖效果。

石墨烯不能「自發熱」 僅能鎖住人體熱量

商家大肆宣傳的 「自發熱」 功能為營銷話術。浙江大學高分子科學研究所所長高超解讀：「石墨烯是單原子層的納米碳材料，不具備『自發熱』能力，其保暖原理是吸收人體散發的遠紅外光能量並反射回來，本質是『鎖溫』而非『產熱』」。

只有石墨烯改性纖維含量達到 30% 以上時，才能體現出明顯的鎖溫效果。（央視新聞）

高超團隊的實驗數據顯示，只有當石墨烯改性纖維含量達到 30% 以上時，才能體現出明顯的鎖溫效果。但內地記者調查發現，當前市場上絕大多數產品的石墨烯含量僅為千分之一至千分之五，遠未達到有效閾值。多數商家不能提供權威檢測報告，「可抵北方嚴寒」 等宣傳均無數據支撐，僅為吸引消費者的營銷話術。

相關專家指出，從選購邏輯來看，應關注中國化學纖維工業協會認證的 「R 標」（石墨烯改性纖維官方標識）、明確的石墨烯添加量標註及權威檢測報告，避免被模糊的 「科技概念」 誤導。

購買此類服裝時，應關注中國化學纖維工業協會認證的 「R 標」。（央視新聞）

對於追求高品質生活、注重科技感和舒適度的消費者來說，「石墨烯雲絨」是一個不錯的選擇；而對於更注重性價比的消費者來說，「羽絨」則是更為實惠的選擇。

長遠來看，石墨烯作為新型納米材料，在抗菌、防紫外等功能紡織品領域確有研發潛力，但在保暖服飾上的應用目前仍處於 「概念大於實用」 的階段。