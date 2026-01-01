跨年夜多地海底撈被顧客逼爆　一門店排號1000多桌　代排服務80元

2025年12月31日晚除夕夜，內地多地的海底撈門店都擠滿了慶祝跨年的顧客，引發了排隊狂潮。不少網友在社交媒體上分享，表示排隊需要等候幾百桌。西安的一名網友甚至稱需排隊達1000多桌。當晚10時左右，內媒聯繫了多家海底撈的工作人員，他們均表示當晚客流量特別大，尤其是晚上10時後的排隊人數急劇增多，若從現場排隊，等候時間可能要到深夜，而門店也已準備好跨年倒計時活動。



據《極目新聞》報道，北京市海底撈的訂座頁面顯示，12月31日22時至次日9時的時段內，多家門店的2人和4人桌座位已全部預訂滿。在排隊系統中，線上排號已達數百，其中一家門店的排號甚至高達1239號。除了北京，西安的網友同樣表示當地海底撈需要排隊到1000多桌，甚至在二手交易平台上出現了代排服務，價格為每桌80元。

海底撈app顯示各門店情況。（極目新聞）

在北京的一家海底撈門店，工作人員透露，客流量非常大，具體的等位時間根據現場情況而定，至少需要兩個小時以上。該工作人員表示，晚10時後大學生仍可享受69折優惠，且門店不會限制顧客的用餐時間，顧客能在此度過整個夜晚，並在零時進行倒計時活動。

準備在北京海底撈過夜的李女士（化名）表示，她預計凌晨2時才能排到位置，之後她和朋友計劃去觀看升旗儀式。另外，一名顧客向記者展示了海底撈工作人員表演唱歌的影片，氣氛熱烈，跨年氛圍濃厚。

門店現場人滿為患。（極目新聞）

在湖北的一家海底撈門店可見，門店外擠滿了人潮，主要是年輕大學生。工作人員表示，已有四百多人等待接待，若現在開始排隊，至少需等待四到五個小時。晚上的跨年倒計時活動也引起了顧客們的興趣。顧客鄭女士表示，她和兩位同學打算在海底撈過夜，認為這裏性價比高，還能享受69折優惠，聚會的氛圍更是令人期待。