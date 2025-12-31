內地多地跨年煙花臨期取消引熱議　「不可抗力」成擋箭牌？

2025年12月下旬起，安徽、江蘇、吉林、山西等多地的商業景區及樂園陸續發布公告，取消了原定的跨年煙花表演。對於取消原因，相關公告多表述為「不可抗力」、「臨時安全管控」或「氣象條件」等。



據《香港01》記者梳理，此類跨年夜煙花表演臨時取消的情況在近年內並非首次出現，而是有明確事由而取消活動的先例。此外，一些活動是否有資質舉辦煙花匯演，值得關注。



《香港01》記者曾致電詢問多家取消煙火表演的主辦方，對方均無法給出明確的取消原因，其舉辦活動前是否具備資質並向當地公安機關提前報備，尚且不明，「不可抗力」可能最後成部分活動因其他因素無法如期舉辦的擋箭牌。



據《澎湃新聞》報道，自2025年12月下旬起，安徽馬鞍山、江蘇蘇州、吉林長春、山西太原等地的多個商業景區和樂園陸續發佈公告，取消原定的跨年煙花表演。

而對於取消的原因，各地的公告大多語焉不詳，普遍歸咎於「不可抗力」、「臨時安全管控」或「氣象條件」。不少網民認為，多地跨年慶祝活動紛紛轉向低調，年味漸淡，乾脆取消跨年活動算了，不過亦有認為「取消也挺好，經濟不好的時候，安全第一」。

《香港01》記者梳理近兩年來內地多場煙花表演取消事件發現，跨年夜煙花表演臨時取消的情況並非2025年獨有，回顧近年，類似事件時有發生。

例如，2023長沙世界之窗官方發文致歉稱，由於近期長沙市空氣污染嚴重，為了進一步控制污染物排放，最大限度降低污染程度，保障市民健康，長沙世界之窗原定於2023年12月31日舉行的亞曆山大燈塔零點跨年煙花活動取消。同時，有長沙世界之窗的工作人員稱，因為今天天氣污染比較嚴重，幾乎整個長沙都禁止燃放煙花。

經查詢發現，當日長沙天氣顯示有霧，上午11時的空氣品質指數為206，屬於重度污染。（網絡圖片）

同一時期，上海迪士尼也稱，上海市已發佈空氣重污染黃色預警，根據相關要求，上海迪士尼樂園可能會對今天的運營安排進行調整。今晚的「點亮新一年」特別夜間演出將有可能不包含煙花效果。

此外，影響深遠的重大安全事故也顯著改變了大型活動的安全評估尺度。據《財新網》報道，東莞市橋頭鎮旅遊景點荷塘印象在2024年12月31日晚間發佈通告稱接待飽和，建議遊客考慮錯峰出行。次年1月1日，該景區再度發佈致歉信稱，為保障大家的安全，防止擁擠踩踏，決定取消煙花表演及1月1日音樂嘉年華旅遊活動，並於當日下午發佈了閉園通知。

2024年12月31日晚，東莞荷塘印象通告稱：景區在12月31日晚上10:30的接待量已達到飽和狀態，如果沒過來遊玩，系統將自動退款。（財新網）

值得注意的是，有網民質疑部分商業綜合體以「跨年煙花」為噱頭吸引客流，卻在活動臨近期以「不可抗力」為由取消。

湛江御景廣場連續兩年取消煙火表演引得網民不滿。（抖音截圖）

目前，各地《燃放煙花爆竹安全管理條例》均顯示，人員密集的商業區域都是被法規明確禁止燃放煙花爆竹的場所。《香港01》記者發現，而本次取消煙火表演的地點多涉及商圈或者小區住宅，《香港01》記者曾致電詢問多家取消煙火表演的主辦方，對方均無法給出明確的取消原因，其舉辦活動前是否具備資質並向當地公安機關提前報備，尚且不明。