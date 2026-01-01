女老闆激勵球員奪冠就「每人送一部車」　成事後卻「潛水」惹議

2025湖南省足球聯賽（簡稱「湘超」）近日落幕，永州隊以1比0擊敗常德隊，榮獲冠軍。然而，賽前承諾「永州隊奪冠將每人贈送一台車」的永州新蘭天集團董事長唐蕾卻始終未現身且聯繫不上，她的個人帳號更於2025年12月30日清空所有內容，引發熱議。



唐蕾卻始終未現身且聯繫不上，她的個人帳號更於2025年12月30日清空所有內容。（網上圖片）

根據永州隊工作人員孫教練的介紹，唐蕾的永州新蘭天集團是隊伍的贊助商，最初贊助了10萬元人民幣。孫教練表示，在那時隊伍的知名度尚不高，對於唐蕾的支持他們感激不已。

早在8月，唐蕾曾在激勵隊員時表示，如果他們在湘超中奪冠，每人將獎勵一台車。此後，她在個人帳號上也兩度重申了這一承諾。網友曾質疑所送是否為電瓶車，唐蕾則回應稱：「說實話，我格局有那麼小嗎？」

8月，唐蕾曾在激勵隊員時表示，如果他們在湘超中奪冠，每人將獎勵一台車。（網上圖片）

孫教練提到，唐蕾發佈的送車影片對隊員們起到了激勵作用，但現在奪冠後卻未兌現承諾，難免令人有些遺憾。不過，他表示，畢竟唐蕾是他們的贊助商，也是本地企業，「送與不送都是她的行為，我們球隊就不要揪著不放了」。

對於事件，永州市文旅局宣傳科的謝科長表示，文旅部門已知曉此情況，將向領導報告相關進展，並安排相關人員聯繫唐蕾，但截至目前尚未收到回覆。