稻蟹共生｜貴州榕江推｢村超山水蟹｣將外銷廣東？百人品蟹直播爆紅

貴州省榕江縣不只有村超和山茶油、青白茶等特色農產品，今年秋天更推出「村超山水蟹」，預計將外銷廣東、重慶、四川、雲南、湖南等地，有村超的品牌搭配百人品蟹直播的造勢，一推出迅速爆單，許多網民更是上網詢問「要怎麼購買？」，成為榕江縣又一次成功的產品推銷和鄉村振興。



11月21日，貴州省榕江縣2025年電商直播帶貨大賽暨「村超山水蟹，樂享豐收季」文化節在該縣車江壩區標準化稻蟹共生養殖示範基地啟幕。



貴州省榕江縣不只有村超和山茶油、青白茶等特色農產品，今年秋天更推出「村超山水蟹」。（新華網）

該標準化稻蟹共生養殖示範基地共620畝，通過「一水兩用、一地雙收」的創新模式，創下畝產商品蟹120斤（60kg）、水稻1100斤（550kg）的成績，畝產值突破11400（人民幣，下同），直接帶動320名搬遷群眾穩定就業，每年預計助力產業關聯農戶新增收入120萬元，讓生態農業成為鄉村振興「致富引擎」。

榕江山水蟹。（抖音）

電商直播帶貨大賽與短片大賽同步啟動，核心推廣「村超山水蟹」。（新華網）

電商直播帶貨大賽與短片大賽同步啟動，核心推廣「村超山水蟹」，涵蓋臍橙、羅漢果、葛根粉、山茶油、青白茶、香菇木耳等當地特色農產品。借助村超IP的強大品牌勢能，榕江精准把握農文體旅融合發展趨勢，以文化節為紐帶，成功搭建「體育引流、產業變現」的良性發展平台，將「村超流量」變「致富增量」，讓生態農產品走出大山、走向全國。

中國漁業協會河蟹分會副秘書長柴永慶指出，「榕江將生態養殖與村超IP深度融合，打造出獨具特色的『村超山水蟹』品牌，這一做法值得推廣。」

值得關注的是，為拓寬銷路，榕江還構建了線上線下銷售網絡：線上，與貴州烽疆傳媒有限責任公司攜手打造「村超山水蟹線上專營店」，實現全國同城配送服務，並通過直播帶貨、短片營銷等新媒體手段，讓生態美味觸達終端消費者；線下，與合力超市、大眾超市、優百家超市等省內外大型商超建立長期合作，形成穩定銷售格局。

榕江山水蟹。（抖音）

「村超山水蟹」遠銷廣東、重慶、四川、雲南、湖南等地以及貴陽、遵義等城市。該標準化稻蟹共生養殖示範基地還與5家科研院所達成了意向性合作，與10餘家企業簽署了技術輸出及購銷戰略合作協議，不斷延伸產業鏈條。

未來，榕將預計全面推廣「龍頭企業+合作社+農戶」的發展模式，持續完善稻蟹產業鏈條，引導更多農民參與稻蟹綜合種養，共享技術成果與產業紅利，不斷拓寬增收渠道。