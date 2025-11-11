蕃薯葉裙、花生裝、玉米葉龍袍穿上身？農村女孩化身鄉村超模爆紅

家鄉的糧倉，成就了她最驕傲的服裝秀！近日，廣西一名農村女孩「鄉村奇寶」身穿農作物製作的服裝在田地裏走秀，引起網民關注。



玉米粒做皇冠，玉米葉子做龍衣的「皇帝裝」。（抖音＠鄉村活寶）

一身花生殼，搭配從田裏撿來的枯草；又或是玉米粒做皇冠，玉米葉子做龍衣的「皇帝裝」；來自廣西省橫州的一名女孩，根據不同的時令蔬菜，設計出了奇思妙想的服裝，穿着這些瓜果蔬菜，在鄉村的大道走出了自信的步伐。

更有趣的是，她與此前身披紅色毛毯，赤腳走秀的作品衝上熱搜，擁有千萬粉絲的「鄉村超模」陸仙人同為老鄉，因此被網友們戲稱為「女版陸仙人」。

用各種瓜果蔬菜製作的服裝 （鄉村奇寶）

2024年的3月，該博主在社交平台賬號發佈了一條「農村時裝秀之花生裝」，短短幾天，便收穫了10萬＋的點讚量和轉發量，評論區更是出現了表示讚美和佩服的上萬條留言，更是帶動了個人帳號的爆火。

全部使用番薯製作，受到多家媒體轉發（鄉村奇寶）

緊接着，該博主推出不同版本的時令蔬菜服裝秀，涉及種類多達十幾種，其中的「紅薯衣」和「豆角衣」更是得到了多家媒體的轉發，截止到2025年11月為止，該博主的社交媒體平台已發佈186條原創內容，轉發量和點讚量都過千，多件蔬菜服裝，引得網友們驚呼：「要不要這麼有才華啊」、「美翻我了！」

該博主在接受內地媒體採訪時表示，「所有的服裝都是個人親身製作，服裝的版型和風格都基於個人的興趣愛好。同時，所有的瓜果蔬菜都是家裏老人種的，希望走紅了以後可以幫助家鄉打開銷售管道」。正如網友們的評價一樣，無論是陸仙人還是該博主，依靠這股來自鄉野的「野生時尚力量」，都能在鄉村舞台上綻放出獨一無二的光芒。