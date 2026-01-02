上海飛深圳航班急降杭州　十歲男童口吐白沫　地空施救19分鐘脫險

2025年跨年夜，一架從上海飛往深圳的南方航空客機在飛行途中，一名十歲男童突然口吐白沫、失去意識情況危急，機組立即呼叫求助並決定備降。地面空管人員協調開闢「生命通道」，以及機場醫護緊急待命的接力下，航班於19分鐘內成功緊急降落杭州，男童經初步救治後恢復意識，由家人陪同送院。



據南方都市報報道，2025年12月31日傍晚，南方航空CZ3558航班（上海飛往深圳）在飛行途中，一名十歲男童突然口吐白沫、失去意識，情況危急，機組人員立即呼叫求助。

民航浙江空管分局相關工作人員表示，當日18時48分，飛機正飛越杭州桐廬附近高空，機組向浙江空管提出備降杭州蕭山國際機場的請求。接到訊息後，空管部門立即啟動優先保障機制。管制員指揮航班直飛蕭山機場並下降高度，協調使用就近跑道，同時調整其他航班順序，為病童讓出「生命通道」。空管部門亦同步聯動杭州蕭山國際機場，安排救護車與醫護人員提前就位。

上海飛深圳航班急降杭州。

在備降過程中，機上同時展開急救。報道指，經機組人員和機上旅客合力施救，男童於18時55分恢復了微弱意識，機組隨即解除緊急狀態。儘管如此，地面管制員仍對航班進行全程監控，確保其安全。

19時07分，航班平穩降落在蕭山機場北跑道，早已在跑道旁等候的機場醫療急救中心醫護人員立即登機進行救治。經初步檢查，男童生命體徵已恢復正常。杭州蕭山國際機場醫療急救中心人員向記者確認，相關出診報告顯示「備降後該旅客意識清醒」，隨後男童在家人的陪同下，由外部醫院的120急救車轉往醫院作進一步觀察。

南航客服證實，該航班備降原因為「旅客突發疾病」。在緊急情況處理完畢後，這架航班繼續執行飛行任務，並於當晚22時28分抵達目的地深圳寶安機場。