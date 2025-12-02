東京飛上海航班返航　乘客換位鬧事遭警方帶走　大批旅客滯留機場

12月1日晚，原定由日本東京飛往上海的春秋航空日本（SPRING JAPAN）IJ005次航班，在飛行途中緊急返航。有乘客透露，機上一名男乘客與機艙服務員爭執，客機返航落地後，男乘客被警察帶走。由於航空公司未安排住宿，大批旅客滯留機場。



《極目新聞》報道，由春秋航空日本執飛的IJ005次航班，在起飛1小時40分左右後緊急返航，並於當地時間晚上10時40分左右降落東京成田國際機場。

航班管家APP顯示，該航班原計劃當地時間晚上7時43分（北京時間晚上8時43分）從日本東京飛往中國上海。

航班管家App顯示，IJ005次航班在飛行途中緊急返航。（航班管家App）

12月2日凌晨，多名機上乘客表示仍然滯留在機場，由於航空公司未提供住宿，他們只能睡在長椅上，等待後續飛機補班。

乘客小丁（化名）表示，機上有一對同行的男女乘客未獲安排坐在相鄰座位，登機後，男方想讓機艙服務員幫忙換位，但後者未同意，雙方隨後發生爭論，機艙服務員報警後，飛機開始返航。

乘客白晨（化名）表示，涉事男乘客和機組人員在機上糾纏將近2小時，在飛機返航落地後，男乘客被當地警方帶走。事後，機場、航空公司方面未安排滯留的旅客住宿，只向每人提供1萬日元（折合約500港元）的補償。

有旅客透露，飛機返航後，鬧事男子被當地警方帶走。（影片截圖）

航班管家App顯示，該航班的航次已變更為IJ005D，計劃於日本當地時間12月2日上午10時由東京成田機場起飛，北京時間中午12時40分落地上海浦東機場。

春秋航空日本未有回應事件，據其公布航班延誤通知，旅客可免費改簽至自延誤航班乘機日起30日以內，且有空位的該公司航班，或自延誤航班乘機日起30日以內申請全額退款。