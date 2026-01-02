與王心凌大跳〈愛你〉的機械人靈犀X2爆紅　靈活似人類還能騎單車

台灣藝人王心凌2025年受邀湖南衛視的跨年演出，王心凌帶著120位舞者同台演出，還結合5台大型機械人一起表演，特別又逗趣。據了解，與王心凌同台的智元靈犀X2人形機械人擁有28個自由度，運動靈活性已接近人類水平，能夠精準復刻王心凌的每一個舞步――抬手、轉身、跳躍，甚至是極具細節感的肢體律動，在這次舞台後迅速爆紅，成為網紅商品。



有片｜上海科企發佈會騎自行車的機械人 能給葡萄穿針、讀說明書

2025年3月，上海AI企業智元機器人宣布其新款人形機械人靈犀X去上線，機械人會踩滑板車、玩平衡車以及騎自行車，還能實現毫秒級的交互反應。靈犀X2的潛在應用領域極為廣泛，目標是實現「吉祥三保」，即保安、保姆、保潔。

運動智能方面，靈犀X2配備了基於Diffusion的生成式動作引擎，能夠實現複雜的動作生成。影片展示了它不僅能夠流暢地行走、跑步、跳舞，還具備騎自行車等高級平衡技能，這在雙足人形機器人領域實屬罕見。

靈犀X2跳舞。（影片截圖）

靈犀X2給葡萄穿針。（影片截圖）

京東也趁機推出福利，在1月1日晚8點開啟明星同款機器人專場拍賣直播。此次拍賣的產品包括了跨晚舞台上與王心凌搭檔演出的智元靈犀X2人形機器人，以及與黃曉明、王鶴棣、張顏齊、孟子義等明星互動的智元D1 Pro四足機器狗，所有產品均限時1元起拍。