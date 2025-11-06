王心凌傳與這男星好友變情人　開腔回應透露「真正親密伴侶」

王心凌日前被周刊爆料和吳克群從好友變情人，11月5日她出席公益活動被問及兩人關係，直言：「他一直都是我很好的朋友。」



王心凌忙於巡演，也努力在找對象。有無可能像Lulu及陳漢典一樣成伴侶？她笑說：

我有很多好朋友，如果每一個朋友都要變成終身伴侶，我要不要留點名聲啊？

王心凌出席公益活動。（聯合新聞網授權使用）

點擊圖輯查看更多王心凌的相片：

+ 17

她的「Sugar High 2.0 世界巡迴演唱會」2025年1月23、24日在台北小巨蛋收官，11月則在美國、大陸演出，幾乎周周有演出，大陸場次更是要連唱2天，對體力是一大挑戰：「因應不同城市、場地，歌單也會調整，我盡量保持運動習慣，不要生病感冒，出入都會戴口罩，也會補充維他命」。

也因為工作忙碌，王心凌坦言沒時間經營感情：

我努力囉，有很多好朋友，但現在還是多忙於工作，工作是我最親密的伴侶。

至於吳克群，她認定對方是好朋友，緋聞出來那一陣子雙方也沒有怎麼討論：「好朋友不用說太多。」

比起戀愛，她說想把更多時間留給家人，「我有一點點空檔的話就會盡量把時間留給家人，媽媽是一定要碰面的，如果我時間比較滿他們就會來台北找我」，表示會盡量維持工作和生活的平衡，但也很想挑戰看看自己可以做什麼極限。

吳克群（IG@kenjiwu999）

更多吳克群的相片：

+ 15

延伸閱讀：

黃明志涉謝侑芯命案 15年女友陪現身警局外形「神似海倫清桃」

黃明志被爆涉網紅謝侑芯命案 金門跨年演出急換人

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】