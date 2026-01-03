6旬漢患腳癬十年　長期將內褲和襪混洗　腿生大片紅斑

河南鄭州一名60歲男子，患腳癬逾十年。然而，他為了省事省水省電，經常將襪和內褲一起放入洗衣機洗。未料，日前他的大腿竟長出大片紅斑，頗為嚇人。



王男將內褲和襪混洗，腿長大片紅斑。（網上圖片）

內褲和襪混洗，或有健康風險。（網上圖片）

綜合內媒報道，近日，鄭州60歲的王姓男子前往醫院就診，最終被診斷為股癬，醫生推測可能是引起腳癬的真菌，通過混洗衣物傳染所致，因他有糖尿病史，抵抗力比較弱，故而感染更嚴重。

其實，這並非個案。醫生表示，常常有患者因為偷懶將內褲和襪混洗，結果腳癬的真菌傳到私處，甚至傳到面部、背部。

同樣在河南鄭州，一名45歲的的士司機肛門周圍瘙癢已經有兩年的時間了，今年6月，被確診真菌感染。據悉，他常年有腳癬，但是每天工作忙，圖省事就把內褲、襪、外衣一起放入洗衣機中，因此造成了交叉感染。

內褲和襪混洗，或有健康風險。（網上圖片）

內褲和襪混洗，或有健康風險。（網上圖片）

事實上，「健康混洗」是有前提的。首先全家無傳染性皮膚病，若家人有腳癬、灰指甲、體股癬等，須單獨分開洗。混洗會讓其他成員皮膚感染風險成倍增加。

其次，要定期清潔洗衣機，也可以請專業人員拆機清洗，避免藏污納垢。另外，混洗時可加入不傷衣物的消毒液，衣物清洗後盡快晾曬，紫外線是天然殺菌劑；陰雨天可以使用烘乾機，避免潮濕條件下細菌增殖。