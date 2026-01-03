搬豬肉日薪數千？男子輕信廣告險被騙至緬甸　人販子誤發訊息露餡

身在廣西、31歲的朱先生近日向媒體透露，他早前輕信了一則宣稱「日薪數千元」的工作信息，以為自己只是去邊境搬運豬肉就能賺到不菲收入，卻險些被騙至緬甸。在一段發錯的信息中，犯罪集團發送了「四個中國人車到了」，讓朱先生確信自己正與專門騙取國外勞動力的團夥接觸。幸好，他及時報警，最終警方抓住了他的司機。朱先生表示，警方告訴他，他是以5萬元（人民幣．下同）被賣掉的。



廣西崇左市與憑祥市的邊境管理相關部門表示，該案件正在進一步調查中，具體詳情無法對外透露。



據《澎湃新聞》報道，朱先生本身是陜西人，之前在廣西南寧送外賣。2025年12月25日，他在小紅書上看到一則招聘廣告，聲稱在防城港需要人手送貨，報酬可到達每天4000元。出於好奇，他便聯絡了對方。

對方讓他加QQ，並表示工作是在防城港搬貨，工資2000至4000元不等，並聲稱不需要出國。「對方稱不出國，就在邊境線把貨從那邊搬到車上去。還跟我說，這不違法，就是違規」，朱先生回憶道。最終，在一再追問下，對方告訴他是「搬豬肉」。

12月28日，朱先生接到通知前往防城港，但隨後又轉為北海。在他要購票時，對方稱有車能直接接他，朱先生便同意了。下午，朱先生在指定位置等候超過三個小時，終於來了一輛新能源汽車。車內除了司機外，還有三名前來「搬貨」的人。出發前，對方要求朱先生提供身份證信息，並刪除聊天記錄，且勸他不要與車上其他人交談。

在車上，朱先生感到困惑，因為突如其來的行程讓他越發不安。到達崇左市憑祥後，他發現這裡距離越南非常近，情況更加緊急。司機讓他與另一名「男子」加微信，而該男子隨後發送了要他們下車等待的信息。

朱先生對即將下車的安排感到不妥，於是選擇慢慢走。下車後，他沿著高速公路行走，並懷疑自己有被騙的可能。朱先生稱，男子曾誤發給他一條信息稱「四個中國人車到了」。看到這條信息，朱先生幾乎確信，這是一幫專門把人騙出國的犯罪團夥。最終，他決定報警，並在晚上9點18分撥打了當地警方的電話。

人販子誤發訊息露餡。（澎湃新聞）

報警後，警方迅速展開行動，成功控制了朱先生同行的三名疑似受害者，並抓住了司機。警方告訴朱先生，若他沒及時報警，就可能被送到越南，最後再移至緬甸。朱指，當時被告知自己是以5萬元的價格被賣掉的。

在等待救援的過程中，朱先生發現對方還不斷試圖聯繫他，說「明天就能出來，兄弟」等話，似乎想穩住他的情緒。隔天，甚至還有偽裝成外賣員的電話來詢問他的行蹤，朱先生感到威脅，並告知對方「外賣給你吃吧」。

司機被抓後，犯罪團夥還在寬慰朱先生。（澎湃新聞）

隨後，朱先生返回南寧後選擇協助調查。警方表示案件已立案，但具體的案件進展及涉案人員的詳細情況仍不明。

憑祥市公安局表示，案件正在進一步調查中，詳細信息無法透露。