小寒節氣｜專家示警今年｢澤火革｣發威　恐現革命性前所未見巨變

24節氣中的「小寒」將於2026年1月5日（農曆11月17日）上午10時32分31秒交節氣。台灣民俗專家柯柏成指出，這時可以開始進行年終大掃除、驅除晦氣、淨化環境磁場，也是進行年度總結與規劃的最佳時機。



柯柏成在Facebook發文表示，小寒是24節氣當中倒數第二，因為在冬至這個大節氣之後，重要性就會被掩蓋住，每年1月5日或6日太陽到達黃經285°時為小寒（slight cold），它與大寒、小暑、大暑及處暑一樣，都是表示氣溫冷暖變化的節氣。

《月令七十二候集解》記載：「十二月節，月初寒尚小，故云。月半則大矣。」小寒的意思是天氣已經很冷，但還沒到非常冷的地步，由於前一個節氣是大如年的冬至，小寒這個節氣相對而言就變得沒沒無聞，又因為後面接著過年，大部分的人都會忽略這個節氣。

柯柏成指出，今年的狀況特別，不是暖冬也不是寒冬，反而是忽冷忽熱，充分體現劇烈變動值年卦「澤火革」的威力，今年發生的大事都是具有革命性前所未見的狀況，在小寒這個節氣會感受到特別明顯。

小寒常處「二九」、「三九」之間，民間用艾草灸關元、足三里等穴位以助陽氣，睡前熱水泡腳（加生薑、花椒）可以驅寒活血，建議在這個節氣可以多泡泡腳，有助於養生及健康。

柯柏成提到，根據道家經典《淮南子·時則訓》對於這個節令的記載，「大儺」是宮廷舉行盛大驅鬼逐疫儀式，由方相氏率領，清除舊歲的陰寒邪祟之氣，主要會針對宮中平時不易清掃的角落。

換作現代的意義就是可以開始進行年終大掃除、驅除晦氣、淨化環境磁場，如果都要等到除夕前一周，那就會很辛苦了，依照《淮南子》的指導，有些大型的廢棄傢俱就可以從這時候開始慢慢清理。

柯柏成說，根據淮南子的指導，天子在這個節氣配合水德，穿著深色衣服、飲食溫熱食物、早睡晚起，調整自身能量場，與天地同頻，「飾國典，論時令，以俟嗣歲」：天子與大臣修訂法典，研討時令，規劃來年在現代意義可以延伸，開始進行年度總結與規劃的最佳時機，靜心思考，明確新年方向。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】