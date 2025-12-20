2026運程｜犯太歲4生肖馬鼠牛兔　命理師教3招化解　附好運3生肖

2025年進入倒數將迎來丙午馬年，逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，台灣命理師柯柏成說，馬、鼠、牛、兔4生肖犯太歲，衝擊運勢變動大，有官非、人際溝通等問題，建議冬至後可去點燈安太歲，透過特定飾品和飲食消災解厄，整年平安順利。



柯柏成指出，太歲星公轉太陽一周為11.8618年，取整數約當12年，正好對應黃道上12生肖的每一年，太歲星就是天文上的木星，古稱歲星；2026丙午馬年，木星進入馬的對應位置，據八字理論為沖、破、害、刑4種狀況要特別注意年度狀況。

2025年進入倒數將迎來丙午馬年，逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」。（01製圖）

2026丙午年犯太歲的生肖主要有四：

1. 「值太歲／刑太歲」馬

運勢起伏，需特別謹慎，主要是刑太歲的問題，容易自尋煩惱自找麻煩，引發不必要的官非；

2. 「沖太歲」鼠

對立衝擊，變動較大，尤其是桃花沖，飛來豔福絕不是福。

3. 「害太歲」牛

和長官長輩或合作廠商溝通不易，談好的事情常面臨不可預期的變化；

4. 「破太歲」兔

人際關係、合作易出現破裂，情感上容易出現競爭對手或其他不當的吸引力。

上述4生肖因為犯太歲須特別留意，最好去廟裡安太歲。

而走好運的生肖有三，生肖羊會遇到六合貴人，生肖虎及狗則有三合貴人，在健康、學業、事業或財運易有貴人相助。

但要注意，貴人的出現有時會伴隨著壓力與督促，如何辨別及善用貴人之力得靠智慧，別把把貴人當仇人，把小人當貴人。

柯柏成說，生肖雖只是大群體方向，仍需視每人八字結構喜忌不同，有個別處理方式，但傳統上最簡易的就是到廟裡點盞太歲燈或平安燈，早晚課誦經祈福迴向，達到消災解厄的安太歲功效，眾生通用，即便沒犯太歲，點了也可讓元神光彩。

原則上冬至後就可以開始點燈安明年馬年的太歲，但主要仍要配合各宮廟開放登記時間。此外，也能配戴羊形象的墜鍊或手環，或放三羊開泰雕塑在辦公室桌上，小朋友犯太歲也能在床頭放隻喜羊羊，羊的形象可解太歲沖煞，具安太歲的功效。

他也提到，基於太歲的特性，飲食上茹素為宜，倘若暫時無法避免肉食，那至少節氣「立春」當天，也就是2026年2月4日要避免羊肉，可以減少太歲的影響，因為太歲爭著要的羊，把牠吃下肚，太歲自然就找你的腸胃健康，甚至運勢麻煩。

