有片│80歲老人15樓跌落7樓雙腿懸空極驚險　保安變身｢蜘蛛俠｣救人

近日南京上演一場驚心動魄的高空救援，一名80歲老人在家中意外失足，從15樓墜至7樓窗台晾衣架。為了救人，屋苑物業管理職員冒險化身「蜘蛛俠」，只在腰上綁上白色消防水喉，從8樓窗戶滑落到7樓救人。



救人影片曝光：

80歲老人15樓跌落7樓雙腿懸空極驚險。（澎湃新聞）

保安變身｢蜘蛛俠｣救人。（澎湃新聞）

物業化身「蜘蛛俠」身綁消防喉救人。（澎湃新聞）

《澎湃新聞》報道，有影片顯示，老人從高層墜落後，被7樓窗台外一個晾衣架接住，但他當時雙腿懸空，有可能隨時再次墜落，情況看起來相當驚險。

在這緊急關頭，32歲的屋苑保安張某挺身而出，「當時7樓住戶不在，門也被反鎖，沒辦法進去救人」，最後的救人方案只能是從8樓滑落下去，嘗試將老人扶回屋內。於是，張某便取下一根消防喉綁在腰部，由同事拉着，讓他慢慢從窗戶滑落下去。

最後，張某抓住窗沿滑到7樓晾衣架，再慢慢將老人拖回屋內，整個救援過程僅用了一分鐘左右。張某稱自己是退役軍人，當時只想着趕緊抓住時機救人，「那一分鐘裏，最擔心的就是救援過程中老人會不慎滾落。」隨後老人由急救車送往醫院治療，身體暫無大礙。