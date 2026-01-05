委內瑞拉局勢｜埃里安稱市場反應未明　油價與金價走勢或背馳

美國政府於1月3日對委內瑞拉發動空襲，逮捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）。太平洋投資管理公司（PIMCO）前行政總裁埃里安發帖文，指出市場對馬杜羅政權垮台的經濟與金融反應尚不明朗。他寫道：「若市場當時處於交易狀態，我們很可能看到油價（因委內瑞拉出口增加預期而下跌，具體取決於該國領導層繼任情況）與黃金價格（因不確定性加劇引發的避險資金流入而上漲）出現即時分化。」



另有機構分析指出，事件發生後，全球投資者正面臨地緣政治風險的新一輪激增。此舉雖可能釋放委內瑞拉龐大的石油儲備並長期提振風險資產，但在交易恢復時或將引發避險情緒升温。美國總統特朗普表示美國將接管這個產油國，而多次被美方指控經營「毒品國家」及操縱選舉的馬杜羅，周日已被關押在紐約拘留中心候審。這是自1989年入侵巴拿馬以來，華盛頓對拉丁美洲最直接的干預行動。

2026年1月3日，支持委內瑞拉馬杜羅政府的民眾在首都加拉加斯聚集，其中一名男子手持委內瑞拉國旗。（Reuters）

索爾特馬什經濟研究所經濟學家馬切爾·亞歷山德羅維奇指出：「此次事件再次提醒我們，地緣政治緊張局勢持續佔據新聞頭條並驅動市場波動。顯然，與往屆美國政府時期相比，市場當前不得不應對顯著增多的頭條風險。」

高盛表示，委內瑞拉任何產量恢復或循序漸進且局部復甦，指其基礎設施已老化，且需要強而有力的激勵措施才能推動大量上游投資。不過該行同時指出，隨著近期俄羅斯和美國產量超預期，委內瑞拉長期產量潛在增加進一步加大該行對2027年及以後油價預測的下行風險。

金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

長遠或致油價下跌

至於布朗兄弟哈里曼公司表示，對於美國軍隊於上周六成功抓獲委內瑞拉總統馬杜羅一事，金融市場可能會表現得較為平靜。委內瑞拉在全球原油供應中的佔比不足1%，因此，短期內油價受到的影響可能有限。而從長遠來看，美國對委內瑞拉的控制可能會導致油價下跌。這個南美國家擁有大量尚未開發的石油資源，然而，原油基礎設施的重建可能需要數年時間。該公司指出，這不僅僅是重新啟動油井那麼簡單。