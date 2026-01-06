搭小屋釣釣魚？舟山兩海島掛牌出讓號稱3.7萬元做島主　官方回應

浙江舟山市一公眾號周一（5日）發布文章稱，舟山給了大家一個成為「島主」的機會，大平山島、稻桶山島無居民海島局部使用權的出讓正式啟動。起價僅3.7萬元人民幣，引起熱議，有網民更揚言到島上「搭個小屋，養養雞，釣釣魚」也是極美好的。對此，官方工作人員回應，出讓的是兩座島的局部使用權，原有建築不能變動。



上述公告來源於舟山市公共資源交易中心岱山縣分中心，發布時間是12月9日。公告稱，太平山島和稻桶山島均為無居民海島，位於岱山縣南側，其中，太平山島出讓用島面積為225.54平方米，稻桶山島出讓用島面積為1355.24平方米，兩島出讓區塊均規劃為可再生能源用島，將用於建設自立式鐵塔、電纜、匯流站等電力附屬設施，採用輕度利用模式，最大限度降低對海島生態環境的影響，出讓年限至2034年3月7日。擬出讓區塊掛牌起始價為3.7939萬元，增價幅度為1萬元，競買保證金為1萬元。

申請人競買保證金繳納截止時間為周一（5日）下午4時，競買資格確認是在當天下午5時前。由於宣稱僅3.7萬元就能當島主，消息一出隨即引起關注，有輿情認為，哪怕出讓年限只有不到10年的時間，但幾百平方米也是好的，「搭個小屋，養養雞，釣釣魚，放放蟹籠，想想，真是極美好的」。

對此，舟山市公共資源交易中心岱山縣分中心一名工作人員回應指，周一中心確實收到不少電話，都是詢問3.7萬元做島主的事，但他解釋，這次出讓的是兩座島的局部使用權，面積都很小，並不是網上說的當島主，而且，島上是有一些電力設施的，原有建築不能變動。

當被問到如果競拍下來，是否可以「養養雞、釣釣魚」時，工作人員稱，兩座無人島離秀山島很近，需要通過船隻接駁上岸，又指即使沒有拍下使用權，也可以在島上做這些事，但是要搭個小屋，哪怕是放置集裝箱都是不可以的。

兩島位置。（網上圖片）

該工作人員進一步透露，該掛牌項目其實是納規項目，此前一家企業在該處建了相關設施用作科研用途，也就是未批先建，並坦言「我們發布出讓公告時，也沒想過被人轉載後這麽火爆」。

至於未來岱山還有沒有無人島掛牌出讓，滿足坊間人士做島主的願望，他表示：「會有的。」