廣東出生9天女嬰月子中心窒息亡　過程僅5分鐘　母質疑護理不當

廣東茂名一名剛出世9天的女嬰，入住當地一間月子中心4天後不幸離世。女嬰的母親表示，女嬰的死亡原因是窒息，她認為這與月子中心工作人員操作不當有關，目前當地精當、衛健等部門已介入調查。



女嬰的母親介紹，自己於1月3日入住廣東茂名一間月子中心，但在入住4天後，自己剛出生9天的BB不幸離世。她憶述，「1月6日7點41分的時候，工作人員說寶寶不舒服，讓我馬上起床帶她去看醫生，我就馬上穿衣服下樓，整個過程才5分鐘，我的寶寶就沒有心跳了。」月子中心提供的死亡證明顯示，死亡原因為「新生兒窒息」。

女嬰的母親稱，女兒離世後曾查看月子中心的閉路電視，事發當日早上，BB吐奶後，月子中心的工作人員並未讓她繼續側睡，而是將臉扭至正面。「這樣子操作是不對的。之後我的寶寶吐奶嚴重了，她就把我的寶寶抱起來，出了監控（閉路電視）大概二十分鐘，說是在幫寶寶拍嗝，但我們完全看不到她對我寶寶做了什麽。急救醫生說他在看寶寶的情況時，大多數（可能）是因為嗆奶，搶救不及時，錯過了黃金搶救時間。把寶寶抱過來讓看醫生的時候，寶寶的臉色已經發青了。」

涉事月子中心。（荔枝新聞）

女嬰死亡證明。（荔枝新聞）

女嬰死因是窒息。（荔枝新聞）

涉事月子中心的工作人員表示，在遇到喂奶、換尿布以及抱哄等情況時，BB會暫時離開一對一閉路電視鏡頭。

相關工作人員稱，目前了解到的情況是，「發現有溢奶的情況就拿紙巾給寶寶擦，給她側身、拍背，寶寶都哭了，當時沒發現什麽特殊情況。後來有一個組長聽她的哭聲感覺有點痰，就用吸鼻器給她吸，吸以後發現寶寶的狀況不是很好，所以就叫父母帶寶寶去醫院看。」

據工作人員介紹，月子中心正在積極跟進該事件，當地警方、社區、衛健部門等也已介入調查，正在等待鑑定結果。