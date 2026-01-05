器官全相反！男子肚痛意外檢查出為｢鏡面人｣　發病率約百萬分之一

福建一名男子接受檢查時，醫生發現他竟是「鏡面人」，即所有內臟器官都是正常，但左右位置和正常人相反，相關案例在全球發生率只有百萬分之一。醫生指，「鏡面人」需要接受手術時則會面臨巨大障礙。



據內媒《福建衛生報》報道，福建的陳先生近日因腹痛不適、皮膚發黃到當地醫院就診，醫生看到片子後發現，陳先生體內不僅長了膽總管結石，而且器官內臟的位置還與正常人相反。通俗說，就是「五臟六腑像照鏡子一樣長反了」！

「鏡面人」是罕見的先天性畸形，發病率約為百萬分之一（南國早報）

醫生解釋，「鏡面人」遇上膽道疾病需要手術時，其解剖結構的「全盤反轉」，是對醫生技術和思維定式的考驗。「五臟六腑全反了，手術刀該往哪下？」

普通人做手術靠「左肝右脾」的方向感，而「鏡面人」相當於要把所有解剖知識「倒過來用」——腹腔鏡鏡頭下的視野是反的，器械操作要左右手互換，稍有不慎就可能誤傷血管和膽管。當地醫院直言，風險太高，無法進行手術。

陳先生輾轉多地求醫無果，來到福建醫科大學吳孟超紀念醫院肝膽外科求醫，慕名找到李海濤主任醫師團隊。面對這百萬分之一的罕見病例，李海濤說：「只要有一線希望，就不能讓患者絕望。」

反轉的內臟CT影像。（福建衛生報）

為了確保萬無一失，李海濤及其團隊開啟「逆向備戰」：聯合影像科重建3D鏡像模型，消化內科預判術中可能出現的膽道變異，麻醉科定製「反方向」監護方案，手術室護理團隊反覆演練器械擺放……

李海濤表示：「我們要在手術台上『活』成一個『鏡面人』，才能精準找到結石的位置」。手術當天，李海濤雙手握着器械，腹腔鏡負責「探路」，膽道鏡深入膽管「抓石頭」，巧妙避開了變異的血管，從擴張的膽囊管斷端精準取淨結石，避免了傳統手術「長期帶T管」（T形引流管引流膽汁）的痛苦。

整個手術僅用2小時，出血量不到50ml，堪稱「教科書級」的精準操作。手術後一周，患者陳先生康復出院。