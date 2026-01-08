鄭州「夢幻雪鄉」開業3天收700差評　棉花扮雪遊客大呼「上當」

近日，河南鄭州一處自稱「夢幻雪鄉」的新晉打卡地，開業僅3天就在抖音購票平台收獲超過700條差評，遊客集體投訴衛生髒亂差、物價高，景區甚至用棉花造雪虛假宣傳。當地文旅局工作人員稱，該景點非A級景區，不屬於該局直接監管範圍內，將會督促屬地政府管理。



宣傳中的厚「積雪」，實為白色絲綿仿製。（抖音@楠楠）

棉花被遊客拽走破壞。（抖音@豫魯豫）

《大河報》報道，鄭州「狗熊嶺夢幻雪鄉」位於惠濟區普蘭斯薰衣草莊園內，以網紅動畫《熊出沒》中的「狗熊嶺」為噱頭，宣傳還原東北雪鄉風貌。

然而，趁元旦假期到現場遊玩的遊客大呼「上當」：「衛生髒亂差，到處被人撕的棉花還是絲綿，熊大熊二沒見」「周圍都是荒地，物價超級貴，一根烤腸六塊，滑雪圈和滑板車排隊一兩個小時也領不到」。

開業3天攬700多差評。（抖音）

景區宣傳中厚厚的「積雪」，實際為白色絲綿仿製；宣傳圖中童話般的雪屋雪景，現場看卻略顯粗糙。此外，衛生狀況差、排隊混亂、物價偏高等問題也成為差評焦點。

景區內遊樂設施少，遊客排隊時間長。（大象新聞）

1月5日，景區就事件致歉，承認在「排隊管控、服務效率、配套升級、信息公示」等方面存在問題，並表示已啟動全面整改，同時推出補償方案，在元旦假期入園的遊客，可憑購票憑證，在春節假期免費入園一次。

「鄭州狗熊嶺夢幻雪鄉」宣傳還原東北雪鄉風貌。（大象新聞）

「鄭州狗熊嶺夢幻雪鄉」中的活動。（大象新聞）

對於網上的差評，景點負責人稱，開園當日人流量約3000至4000人，本在景區承載範圍內，但景區附近突發大貨車爆胎事故，導致交通癱瘓，部分遊客車輛被困，「很多遊客是帶着怒氣抵達景區的」 。

至於最受爭議的「棉花造雪」，負責人承認園區確實使用了棉花作為拍照美陳布置，另外設有人工造雪區域，並解釋在開園前的官方直播中，已明確回復遊客園內雪景是「棉花做的」，開園前造景完好，開園後景觀遭遊客人為破壞。

鄭州市惠濟區文化廣電和旅遊局相關工作人員稱，該景點所在的普蘭斯薰衣草莊園早已不是A級景區，不屬於文旅局的直接監管範圍內，將會督促屬地政府管理。