黑裙女闖深圳地鐵工地隧道打卡　網民批不要命　官方：已追責批評

一名女子在深圳地鐵的隧道工地打卡拍照後，於12月20日發佈在內地短影音平台上，引發網民質疑。深圳地鐵12月24日通報稱，該影片拍攝地點為深圳地鐵22號線在建隧道，已追責相關負責人，並對涉事攝影師和模特給予批評教育。



女子在影音平台上傳的影片。（微博）

12月20日，一名女子在深圳地鐵的隧道工地打卡拍照，並發佈在內地短影音平台上，配文稱：「當你找到合適走路的隧道，買到合適的帽子。」

該名女子的影片被網民狠批：「為了流量，命都不要了。」「這種人太閒了，找點事做。」「為了出片毫無下限。」「炫耀的成本有點大啊，萬一出事就是生命代價。」

還有不少網民質疑該名女子怎麼進入的地鐵隧道工地：「好奇怎麼進去的。」「我做地鐵施工的都沒進去過盾構隧道裏面」「只能說明工地的管理一塌糊塗，如此重要的工地是誰都能進去的麼？沒有漏洞，普通人進得去嗎？」

目前該名模特賬號的影片已經清空。

深圳地鐵建設集團回應

12月24日，深圳地鐵建設集團有限公司發佈情況通報稱，經核實，上述影片拍攝地點為深圳地鐵22號線在建隧道。

調查發現，攝影師林某某此前聯繫中國鐵路設計集團有限公司郄某某、甘某某，提出希望拍攝隧道影像作品。甘某某聯繫中鐵一局集團有限公司謝某某對此作了安排。12月15日，林某某、攝影助理許某某、模特陶某某進入地鐵22號線隧道工地拍攝。

通報稱，已對中國鐵路設計集團有限公司予以黃牌警示，對中鐵一局集團有限公司進行通報批評，責令兩單位對郄某某、甘某某、謝某某等責任人進行追責；對涉事拍攝人員林某某、許某某、陶某某給予批評教育。