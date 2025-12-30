深中通道西人工島全面開放參觀　一文睇清登島攻略和打卡點

深中通道西人工島是深中通道橋隧轉換的核心樞紐，於昨日（12月29日）起正式向廣大市民開放，個人遊客可以通過「深愛票」小程序預約參觀，每天開放預約名額有900個。西人工島上有觀景平台、科普基地、環島步行道和落日咖啡廳等遊玩項目。



深中通道西人工島。（攝影 楊凱力）

西人工島預約名額有多少？

正式運營之後，西人工島每天開放預約名額將增加至900個。市民可預約上島參觀，每日專線班次也加密至6班，高峰時段實現「人滿即發」。

西人工島還開設VR大空間體驗區、海鹽特飲等文旅新業態。未來還將開通海上航線和低空遊覽項目，吸引更多遊客參觀打卡。

面積約13.7萬平方米、相當於19個足球場的西人工島，從空中俯瞰形如展翅鯤鵬，矗立在伶仃洋海面。（微信公眾號@中交一航）

深中通道西人工島設有監控所、應急救援的分中心等，即將打造成科普基地，開放公眾旅遊。（蘇煒然攝）

西人工島怎麼預約？

個人遊客直接微信搜索「深愛票」小程序，按照提示填寫信息即可完成預約購票。

「深愛票」小程序。（深文旅發展）

團隊遊客（20人及以上）可撥打官方客服熱線，工作人員會根據團隊需求提供預約方案，還能協助安排定製化遊覽線路。

雖然西人工島暫不開放社會車輛通行，但在中山博覽中心、深圳前海灣跨市公交接駁站、福田人民大廈站等地設置了接駁車停靠點，福田投資大廈將會增設臨時停靠點。預約成功後，可憑預約碼免費乘坐接駁車往返，下車就能直接開啟遊覽。

接駁車班次。（深文旅發展）

島上打卡點有哪些？

人工島的三樓觀景平台是和深中大橋合影的絕佳位置，可以眺望雙塔橫跨伶仃洋的壯闊姿態，也能暢享西人工島與周邊海景的交融風光。

三樓觀景平台。（文旅深圳）

通過西人工島後，就會到達深中大橋。（蘇煒然攝）

緊鄰觀景平台的是粵港澳大灣區跨海通道科普基地，能系統了解深中通道的工程背景、科技成果和建設歷程，直觀感受超級工程從圖紙到現實的全過程。

粵港澳大灣區跨海通道科普基地。（文旅深圳）

除此之外，西人工島還設有環島步行道、落日咖啡廳供遊客欣賞濱海風光。

環島步行道。（深中通道管理中心）

落日咖啡廳。（深中通道管理中心）

深中通道是什麼？

2024年6月30日建成通車的深中通道是集橋、島、隧、水下互通於一體的世界級跨海集群工程，全長約24公里，創下了十項世界之最，是目前世界上綜合建設難度最高的跨海集群工程之一。

深中通道西人工岛夜景。（深圳衛視深視新聞）

