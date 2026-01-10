上海9旬翁癡迷｢古玩｣　被騙逾200萬仍幻想暴富　家中堆滿廉價仿品

上海一名92歲阿伯沉迷收藏「古玩」，自認眼光獨到，經常從市場回收二、三百元（人民幣，下同）的「寶貝」，幻想一夜暴富，卻遭一名騙子在9年時間裏騙走200萬元。另外，家中保母借款20萬元投資給阿伯，卻在識破騙局後，為拿回錢款，暗中聯繫騙子串謀行騙。目前，騙子已被拘捕，惟阿伯被騙的錢已被揮霍一空。



上海張阿伯癡迷收藏，家中全是「古玩」。（看看新聞）

張阿伯家中的「古玩」已經堆積成倉庫。（看看新聞）

據《看看新聞》報道，上海張阿伯退休後，癡迷收藏，家中有大量青銅器、唐三彩、明清瓷器、名家字畫，堪比「故宮」。張阿伯的家人透露，張阿伯並無專業鑑定知識，所藏物品多為廉價仿品。不過，張阿伯卻堅信，過去這些幾百元收回來的「寶貝」，現在都價值不菲。

2016年，張阿伯認識了一名自稱是鑑定師的李姓男子，對方謊稱和知名拍賣行關係匪淺，能幫張阿伯高價賣出藏品，更稱其中一幅是「明代畫家唐寅的真蹟畫作」，有買家開價7億美元（約合54.6億港元）。

張阿伯聽聞喜不自勝，便拿了幾件物品讓對方去拍賣，這時李男便藉機用「藏品鑑定費」、「拍賣前要給高額交易費」等理由，多次索要錢款，張阿伯亦照單全收。

李男用各種理由，多次向張阿伯索要錢款。（看看新聞）

為了高價賣出家中「古玩」，2016年到2025年期間，張阿伯陸續拿出百萬元積蓄，還向親友借款100多萬元，甚至向照顧自己十年的保母也借了20萬元，全部給了李男。

張阿伯9年被騙200萬。（看看新聞）

慢慢發現端倪的保母，反覆勸說張阿伯，惟對方始終不肯相信。最終因擔心拿不回借款，保母便私下聯繫李男，提出讓他把騙來的錢分給自己，作為還她的借款。李男同意後，保母2個月後僅拿回2.1萬元。

事後，保母見張阿伯省吃儉用給李男湊錢的窘境，於心不忍向其坦白，但未料張阿伯還是不願意報警。

李姓男子承認詐騙張阿伯，稱「我為你付出了時間，你就得給我錢。（看看新聞）

直到2025年李男突然失聯，張阿伯才驚覺遭遇騙局，於是在女婿陪同下到警局報案。警方根據線索，迅速確認了李男身份，將其拘捕歸案。

李男向警方承認，最初他試圖轉賣藏品賺差價，但很快發現張阿伯的藏品全是假貨，想着還不如直接詐騙來錢快，「我為你付出了時間，你就得給我錢。」

警方表示，張阿伯可能在情感上，把李男當作自己的親孫，所以不敢去想是李男欺騙了他，也不願意去想。

而至於張阿伯被騙的200多萬元，已經被李男全部花完。目前，李男因涉嫌詐騙罪被拘捕，而保母因情節較輕，且獲張阿伯諒解免於起訴。