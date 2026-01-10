主管30萬自己僅1萬　員工稱質疑公司年終獎分配遭總經理打兼停職

近日，申銀萬國期貨有限公司（簡稱申萬期貨）因2025年度年終獎分配差距懸殊引發關注。一名自稱公司員工的唐先生在內部工作群公開質疑分配不公，其後被關閉企業微信帳號、要求約談，並稱在直播談話過程中遭到公司總經理陸三江肢體衝突，導致面部及頭部受傷。他已就此事報警並獲警方立案告知書。然而，公司方面則回應稱相關信息不實，已報警處理，目前公安機關正在調查。



唐先生表示，他於2021年4月加入申萬期貨，先後在運營中心及網絡金融部工作。他擁有個人自媒體帳號，在抖音平台擁有逾16萬粉絲，主要分享軍事科普內容，公司曾因其自媒體經驗將他調入網絡金融部，希望借助其能力提升公司帳號運營。唐先生自認在公司屬於工作表現較出色的一員。

年終獎金額差距數十倍 事主：很多同事都沒法正常生活

據唐先生所述，2025年12月底，他從同事處獲悉公司年終獎分配方案：一線部門領導可獲30萬元（人民幣．下同），普通員工僅1萬元。他向合規部同事求證後，確認該消息流傳甚廣。雖無正式財務文件，但獎金發放需經合規部。

他指出，期貨行業收入相對較低，其本人月稅後工資僅六七千元，獎金往往佔全年收入重要部分。2023年獎金佔比近一半，2024年則完全未發放年終獎。若2025年僅得1萬元，對許多員工生活影響極大，「很多同事都沒法正常生活了」。

2025年12月31日，唐先生收到公司轉帳11763.24元，標註為「獎金」。（紅星新聞）

2025年12月31日，唐先生收到公司轉帳11763.24元，標註為「獎金」，同日在工作群發出質疑訊息，指出一級部門領導30萬元、普通員工1萬元的巨大差距，讓全體普通員工深感不公與困惑，並要求管理層公開核算方式及層級差異依據。

發言後，他的企業微信帳號隨即被關閉，公司總經理陸三江要求與其談話。

唐先生在工作群發出質疑訊息。（紅星新聞）

直播討說法起衝突 稱遭總經理推倒頭撞地

唐先生稱，他為求事件有記錄，以直播方式前往公司，最初進入會議室時只有人事人員在場，其後前往陸三江辦公室。陸三江要求關閉直播，雙方爭執後，唐先生準備離開時，據其描述，陸三江從背後猛力按壓其頭部並推倒在地，導致頭部撞擊地面，面部腫脹。

他提供了上海市東方醫院於同日開出的兩份診斷證明，分別診斷為「損傷（頭外傷）」及「面部挫傷」，包括頭暈、頭痛、面部腫痛等症狀。

唐先生稱，他為求事件有記錄，以直播方式前往公司。（紅星新聞）

唐先生的醫療報告。（紅星新聞）

唐先生的醫療報告。（紅星新聞）

元旦假期後，唐先生於2026年1月5日正常上班，卻收到公司發出的停職檢查通知書，指其在辦公場所及企業微信群傳播不當信息，並提及此前存在不服從工作安排、虛假請假等行為，公司需展開內部調查，自即日起停職。

唐先生表示，事發後已向警方報案，上海市公安局浦東分局出具行政案件立案告知書，確認其報稱的「被打」案已立案。

上海市公安局浦東分局出具行政案件立案告知書。（紅星新聞）

申萬期貨相關負責人則向媒體表示，網傳相關信息屬不實，公司已報警處理，目前公安機關正在調查階段。雙方說法存在明顯分歧，事件真相仍有待警方進一步調查。

申萬期貨為申萬宏源（000166.SZ）控股子公司，成立於2007年，註冊資本14.42億元，在全國設有多家分公司及營業部，主要從事期貨經紀、投資諮詢等業務。