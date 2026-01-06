車厘子價格大跳水　山姆門店5斤裝4J車厘子降至187.8元引顧客搶購

近期，「車厘子價格大跳水」的話題頻繁登上熱搜榜，令網上不禁出現「新的一年，您實現車厘子自由了嗎？」的靈魂拷問。周二（6日），報道指出，山姆會員商店的5斤裝3J車厘子現售158.9元（人民幣．下同）。對比2025年11月中旬2斤裝3J車厘子的199.9元，平均每斤價格下降約68元。該產品在山姆APP的鮮果熱度榜和回購榜上均名列第一。



以山姆會員商店為例，5斤裝3J車厘子售價為158.9元。（極目新聞）

周一（5日）晚，《極目新聞》記者實地走訪江西某山姆會員超市，可見車厘子的貨架周圍被顧客圍住，挑選的氣氛相當火爆。除了熱賣的5斤裝3J車厘子外，還新增了5斤裝4J車厘子，標價198.9元。記者注意到，旁邊的工作人員正在推著一堆高達1米的空包裝盒離開，當詢問「晚上就有這麼多空盒子嗎？」時，工作人員笑著回答：「這才是一小部分。」

車厘子的貨架周圍被顧客圍住。（極目新聞）

挑選的氣氛相當火爆。（極目新聞）

到了周二上午，記者發現原價198.9元的5斤裝4J車厘子已降至187.8元，僅在一天之內就降低了10元。在社交媒體上，許多網友分享了他們搶購的經歷，稱山姆的車厘子「手慢無」，且「補貨速度快，10分鐘內又上架了。」

原價198.9元的5斤裝4J車厘子已降至187.8元，僅在一天之內就降低了10元。（極目新聞）

對於車厘子的搶購現象，江西一家山姆會員超市工作人員表示，近期車厘子的銷售非常火爆，目前3J和4J規格均有現貨，線上和線下的價格一致。

一位江西的車厘子供應商也證實，近期車厘子價格大幅回落，團購價格更具吸引力。5斤裝3J車厘子的團購價約為130元，5斤裝4J的團購價約150元。該供應商透露，最近企業採購量非常大，常有單位一次性訂購100箱、200箱，最大的一筆訂單達到600多箱。據其分析，1月份通常是車厘子價格的低谷，預計2月份價格可能會反彈或保持穩定，具體情況取決於市場供需變化。