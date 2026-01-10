廣西老伯騎單車亂吐痰噴入外送員嘴裡　外送員怒求償10元漱口

1月7日一段發生在廣西的街頭衝突影片爆紅。影片中，一名男子在騎腳車行進時突然朝路邊吐痰，卻不慎將痰液直接噴入身旁外送員的嘴裡，導致對方當場暴怒，並要求對方賠償10元人民幣作為購買漱口水的費用。



內媒報道事發地為廣西某市街頭，當時外送員正在執行送餐任務，與該男子在車道上並行。不料男子突然向側邊吐痰，正好噴入外送員的嘴中，令對方瞬間崩潰，氣憤表示，「不是，不管你喝不喝酒也別這樣啊，你他X直接就吐我嘴巴裡面。」

1月7日一段發生在廣西的街頭衝突影片爆紅。（影片截圖）

面對外送員的不滿，阿伯也愧疚地表示道歉，外送員則激動表示，「如果吐我衣服上我就不說你了，直接就吐我嘴巴裡面了」。外送員更多次往旁邊地面吐口水，試圖清理口腔，最後要求阿伯賠償10元人民幣，稱「要來買一瓶礦泉水漱漱口」。

外送員當場與該男子理論，要求其賠償10元人民幣買水漱口，畫面引發不少網友共鳴與討論。有人痛批男子衛生習慣差，亦有人認為賠償10元「還算客氣」。

目前未有後續報道指出雙方是否達成和解或進一步交涉。不過事件在網上已掀起熱議，許多網民都分享對隨地吐痰的厭惡和對公共衛生的憂心。

網民點睇：

外賣小哥真不容易，工作還要受工傷。

討10元賠償算很客氣了。

吐痰是會傳染疾病的.......

