港鐵大叔隨地吐痰！港女即場怒批︰咁核突嘅　大叔這反應惹眾怒

隨地吐痰極無公德人兼傳播病菌，但總有人會違法照做！有港女在網上表示，日前在港鐵灣仔站月台等候上車，見到1名陌生大叔隨地吐痰，她立即表示「阿叔，你做乜隨地吐痰？咁核突嘅你！呢度公眾地方嚟㗎」，有年輕男子聞言走開，另1名中年女子當場大讚樓主「你好叻呀，頭先個男仔就就咁走咗唔理」，惟大叔卻沒有回應，直至上車前卻戴上口罩，未知是想遮掩容貌還是免受病菌感染。



許多網民都慨嘆「（大叔）識戴口罩，但隨地吐痰，即係保護自己就得，唔使理其他人」、「渣人們當道，壞人恃老賣老」、「下次直接找職員」、「我會叫佢抹返佢」、「報警拉佢啦」。



大叔隨地吐痰捱罵後沒有回應，上車前卻戴上口罩，未知想遮掩容貌或免受病菌感染。（threads@ngansze圖片）

大叔隨地吐痰 樓主仗義執言

樓主在threads表示，自己在港鐵灣仔站往柴灣方向月台等待上車，1名陌生大叔「喺後面經過，隨地吐痰」，樓主立即表達不滿，質疑大叔隨地吐痰行為嘔心，強調這是公眾地方，站在旁邊的年輕男子聞言立即走開，另一邊帶有口音的中年女子反而大讚樓主「你好叻呀，頭先個男仔就就咁走咗唔理」。

樓主質疑大叔上車前戴好口罩「即係只會保護自己，自己隨地吐痰就無所謂」，網民亦慨嘆「識戴口罩，但隨地吐痰，即係保護自己就得，唔使理其他人」。（AI生成圖片）

大叔上車前戴口罩

大叔沒有作出反應，但上車前卻戴好口罩，引來樓主質疑「即係只會保護自己，自己隨地吐痰就無所謂？」。大量網民留言指大叔吐痰「嘔心」、「咁自私的大有人在」、「要搵職員處理」。

港鐵範圍內隨地吐痰可罰款$5,000元

根據《香港鐵路附例》第24條，任何人不得在鐵路處所的任何部分吐痰，違者罰款5,000元。

（threads@ngansze）