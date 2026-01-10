喻藥作飯後甜品　10歲白血病男孩笑抗病魔走紅　父痛心揭最新病情

近日，曾以一句稚嫩而堅強的「王子，請恢復健康，永不復發」感動全網的貴州10歲白血病男孩豪豪，病情急轉直下，讓無數人心痛不已。這個被網友親切稱為「抗癌小王子」的孩子，從4歲確診急性髓系白血病以來，經歷了漫長而艱辛的抗病之路，如今卻面臨極為嚴峻的局面。



豪豪2015年出生於貴州，今年10歲，2020年僅4歲多時，因腿部和手臂頻繁出現瘀青而被確診患上急性髓系白血病。從此，他踏上了艱難的求醫歷程：共接受17次化療、15次放療以及2次骨髓移植。期間，他曾多次復發，並遭遇嚴重的排異反應，甚至一度出現視力問題，眼睛幾乎無法睜開。

豪豪出骨髓移植倉時和父母合影。（紫牛新聞）

然而，面對這些常人難以承受的痛苦，豪豪始終保持著令人動容的樂觀。他把治病比作「打敗小怪獸」，把藥物戲稱為「飯後小甜點」，錄製短片時總是燦爛笑容、比出招牌剪刀手，傳遞「好好愛這個世界」的信念。

2023年，豪豪的一段影片爆紅全網。他大大方方地說：「你說：王子，請恢復健康，永不復發！」短短幾天內，收到20萬條網友祝福，留言整齊劃一地寫著「王子，請恢復健康！永不復發！」他的懂事與陽光感染了無數人，網友們稱他為「小太陽」，他也曾安慰哭泣的媽媽：「媽媽你別哭啊」，甚至在眼睛出問題時開玩笑說：「沒關係！我記得電影裏的一個海盜也只有一隻眼睛挺酷的！」

豪豪以笑抗病魔。（大皖新聞）

豪豪以笑抗病魔。（影片截圖）

2024年，豪豪病情一度趨穩，得以回家鄉休養，一家人迎來難得的喘息時光。然而，復查結果打破了這短暫的平靜——體內白血病細胞難以清除，惡性腫瘤病灶已窮盡現有醫學手段無法控制，病情急劇惡化。2025年12月29日，他經歷了一次極為兇險的搶救，醫生一度預判他難以挺過元旦，但憑藉超乎常人的意志力，他又一次創造了奇蹟。

然而，奇蹟未能延續。1月8日，豪豪父親李先生向《大皖新聞》透露，豪豪現在就像根「弦」一樣，可能某一刻突然就「斷」了。孩子隨時可能「走掉」，治療已無效，繼續使用昂貴藥物只會增加痛苦。家人心願從延長生命轉為「讓他舒服一點」，靜靜陪伴，為孩子留住生命最後的體面與光亮。

豪豪與媽媽。（紫牛新聞）

豪豪曾以一句稚嫩而堅強的「王子，請恢復健康，永不復發」感動全網。（影片截圖）

1月9日，李先生進一步痛心表示「現在用藥都是無效的，治療都是無效」。現有手段已無法控制體內白血病細胞，主要靠豪豪自己的身體和意志在與病魔抗爭。他目前意識清醒，卻無法進食，只能躺在床上，累了就睡，醒了就通過手機看看外面的世界。家人對他隱瞞了真實病情，編織溫柔的謊言。豪豪仍憧憬出院後帶弟弟露營、吃燒烤，偶爾刷手機找自己的影片。爸爸悄悄拉黑了他的帳號，只為能多陪伴他。

相關報道刊出後，引發全國多家媒體關注與轉發，數百萬網民湧入評論區，為豪豪祈福，「王子，請恢復健康，永不復發」的呼聲再次響起。無數愛心人士發來問候，甚至想捐款，但李先生與妻子選擇婉拒。其表示，如果還有治療希望，他們不會推辭大家的善意，但現在不想再消耗這份愛心了。從2020年起，正是陌生人的援手支撐這個家庭走過最艱難歲月，這份恩情他們銘記於心。

網民為孩子集氣。（網上圖片）

如今，一家人在北京醫院陪伴豪豪。媽媽情緒已瀕臨崩潰，一句安慰都能讓她淚流滿面。他們不知道這樣的時光還有多久，只願用愛為孩子築起一道牆，讓他在最後的日子少些痛苦，多些快樂。

而豪豪則繼續用笑容勇敢對抗病魔，他曾言道「誰也替代不了我，所以我只能堅強」。