曾擺攤救白血病弟感動網民　廣西｢甘蔗姐姐｣之弟血液感染不幸離世

綜合內媒報道，去年廣西一名女子黃德芬曾因擺攤賣甘蔗為患白血病的弟弟籌醫藥費感動網民，其弟黃開佑在今年接受骨髓移植後，本以為迎來新生，結果卻出現嚴重排異反應，因血液感染於8月27日晚不幸離世。



黃德芬曾因擺攤賣甘蔗為弟籌醫藥費感動網民。（截圖）

自確診以來，弟弟黃開佑振轉衛家醫院經歷5次化療，7次放療。（截圖）

據此前報道，廣西欽州女孩黃德芬2024年從暨南大學畢業，在備戰考研時，弟弟黃開佑被確診急性髓系白血病，她連忙從廣東趕回廣西老家，開始陪弟弟走上漫漫求醫路。

為了兼顧考研和照顧弟弟，黃德芬想到在街頭擺出無人看守的攤位賣甘蔗。「長的9.9元1根，短的您隨心給。」不少好心人會多給錢，而甘蔗姐姐擺攤救弟弟的事件被報道後，感動不少網民，她也被稱為「甘蔗姐姐」。

黃德芬家中條件困難。（截圖）

黃德芬累計收到了23萬餘元（人民幣，下同）的善款，為其弟弟做造血幹細胞移植手術提供了很大幫助。黃德芬表示，為照顧弟弟，考研複試未準備充分最終考研失利，但不後悔。

自確診以來，弟弟黃開佑振轉衛家醫院經歷5次化療，7次放療。在今年6月，黃開佑成功接受了哥哥的骨髓移植，但誰知一個月黃開佑突發嚴重排異反應，在ICU掙扎多日後，因血液感染於8月27日晚不幸離世。

黃德芬表示，等處理完弟弟的後事，她將到廣東找工作，希望能及早還清30餘萬元外債，考研計劃暫時擱置。截至目前，黃開佑的治療費累計70多萬元，全家負債達45萬元。