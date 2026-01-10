美聯航三藩市飛北京首都航班因天氣落地前復飛　乘客改從大興回家

周五（9日），網民爆料指出，其乘坐美國三藩市飛北京首都機場的UA888航班在即將落地時，因天氣原因復飛並備降至大興機場。周六（10日），美國聯合航空公司客服也證實，備降是天氣原因所導致。



該網民表示，航班原定周五下午5時許到達，眼看飛機快要落地首都機場，卻由於風大無法降落，於是復飛，備降至大興機場。機組起初稱飛機加完油後會繼續返回首都機場，然而一小時後又稱有故障需要檢查維修。最終過了近四個小時後，機組通知飛機無法繼續飛行，當天晚上11時許，乘客才陸陸續續下機。

該網民接近凌晨12時才下飛機，只能從大興機場回家。另有同航班乘客表示，備降大興機場後，機組不允許乘客下機離開，最終只能硬生生在飛機上坐了一晚上。

航班因天氣原因復飛並備降至大興機場。（航班管家）

據航班管家顯示，該航班由波音B777-224寬體機執飛，計劃於周四（8日）上午11時10分從三藩市起飛，周五下午5時25分到達北京首都。周五下午6時35分備降至北京大興機場，並臨時取消航班。航線圖顯示，飛機接近北京首都機場時，先在上空繞圈，隨後往南飛至大興機場。飛行高度一度降至100多米，後又拉升至1700米左右。

周六，美國聯合航空公司客服回應指，該航班因天氣原因備降，後續處置情況暫不清楚。