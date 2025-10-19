國航航班鋰電池自燃備降上海　旅客獲現金補償

10月18日，從浙江杭州飛往韓國首爾的中國國際航空CA139航班，在飛行途中因旅客行李架上手提行李內鋰電池自燃起火。

10月19日，中國國際航空客服熱線工作人員稱，將分別向經濟艙和公務艙旅客補償200元（人民幣，下同）和300元。



《新京報》報道，中國國際航空客服熱線工作人員稱，每名經濟艙旅客可獲200元現金補償，公務艙旅客則獲300元現金，一般是在7個工作天，旅客可通過國航App查詢相關的服務補償。

10月18日，國航CA139航班在飛行途中，一名旅客的手提行李內鋰電池自燃，機組人員緊急滅火，航班備降上海浦東機場，換機後完成後續航程，飛機於同日下午5時33分落地仁川。

行李架上有鋰電池自燃起火。（影片截圖）

《都市快報》報道，乘客小王介紹，當時眼見14號行李架內有火光竄出，後來有一位男乘客打開行李架艙門，「這時候火勢突然開始變大了，其他乘客開始叫喊『不能打開』，又有人把行李架艙門關上了」，後來由機艙服務員用滅火器撲滅火勢。

行李架上方出現火光，機艙內煙霧瀰漫。（影片截圖）

小王稱，當時煙霧就要彌漫整個機身，客艙基本是滿員狀態，除了韓國人外，大部分是去韓國看演唱會的年輕人。據她了解，著火是一位韓國乘客攜帶的鋰電池，「後來我們在擺渡車上停留了很久，直到很多乘客情緒不滿，幾位韓國乘客提出想上衛生間，這才把我們安排到機場大廳裏，說是從北京調一架飛機過來執行飛行任務」。