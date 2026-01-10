工人縫反嘴巴　笑笑馬公仔變｢哭哭馬｣爆紅　老闆：訂單多到接不完

浙江杭州有網民近日意外購入一隻嘴部被縫反的馬年玩偶，「笑笑馬」變成「哭哭馬」，卻意外爆紅，這隻玩偶被戲稱為隱藏款，意外走紅，不少網民瘋搶「哭哭馬」，稱「好像我們牛馬打工人」。



據了解，這款玩偶出自義烏售價25元（人民幣，下同），義烏國際商貿城經營戶張女士受訪時表示，「哭哭馬」的爆紅是一個意外，「就是工人疏忽了，嘴巴弄反了」，商家也沒想到小馬從次品逆襲成爆款，訂單多到來不及生產，「開了十多條生產線吧，沒辦法，來不及」，張女士強調，哭哭馬不會因為走紅而漲價。



「義烏產的哭哭馬火了」也登上微博熱搜榜。有網民認為，小馬的姿態反映了打工人「身為牛馬真實心境」，戳中職場人的情緒痛點，「委屈著倔強，罵罵咧咧的把所有活都乾了」，也有網民表示，「雖然我得在職場陪著笑臉，但我的馬不用！！」。

《新京報》就此評論稱，次品「哭哭馬」逆襲成爆款，是勝在有「人味兒」。「哭哭馬」用自己的經歷告訴我們，「市場的選擇，有時候比我們想得更通人情，也更懂包容」。

網民點睇：

現代版的塞翁失馬了！

原本想買馬到成功，結果買到了「打工牛馬」。

這個潦草小馬有種潦草中帶著精緻是怎麼回事？

太像牛馬打工人的表情了！

