馬年開運新春時尚系列盤點：流蘇展自由隨性、馬形配飾展個性

農曆新年將至，不少品牌已準備迎接馬年來臨，推出新春限定系列，讓大家預早準備開運服飾。以下盤點各時尚品牌的馬年限定系列，大家不妨從中取得穿搭靈感。



馬年系列｜新春名牌限定系列1. Loro Piana

藉著生肖馬年的到來，Loro Piana特意向經典的Horsey外套致敬。該款為1992年巴塞隆拿奧運會中專為場地障礙賽運動員而設，現時重新演繹為深啡色短版剪裁，並保留大貼袋、連防雨防風擋片立領，以及雙拉鏈下的牛角衣鈕設計，展現出優雅和實用的時尚。

整個新春限定系列以精緻的Chandani Horse腰果花紋貫穿，配搭Extra Pocket L19手提包及馬形掛飾，以締造新年的喜慶氛圍。

馬年系列｜新春名牌限定系列2. LOEWE

攜手上海美術電影製片廠，為新年創作動畫創意片，以向彭文席先生撰寫的經典童話《小馬過河》致敬，同時全球品牌代言人王一博，亦會出現於影片中，展示工藝與文學之間的深厚聯結。新春系列汲取馬的精神意象，將源自馬鬃的手工打結流蘇與穗飾，加在經典Puzzle手袋上，展現出自由隨性的瀟灑感覺。

馬年系列｜新春名牌限定系列3. Chloé

除了駿馬的自由灑脫，Chloé認為更加詮釋女性的沉穩力量，以及隨性自由的姿態。因此整個馬年限定系列，都以駿馬主題來貫穿優雅的服飾輪廓及經典配件，包括設有馬頭造型的牛角手袋、飾有馬形徽標鏈條的Spin手袋，而Chain Horse系列配飾，更以復古金色馬鬃形態，承載福運的寓意。

馬年系列｜新春名牌限定系列4. Max Mara

糅合文化底蘊及現代典雅的設計，以彰顯駿馬在傳統中代表的靈動氣韻。同時重新詮釋多款標誌性設計，如雅緻紅色的101801標誌大衣和精巧短版的Teddy Bear泰迪熊大衣，配以祥緋紅、醇厚棕櫚、雅緻米色與柔潤奶油色，以締造節慶氛圍，同時展現品牌的優雅美學。

馬年系列｜新春名牌限定系列5. Longchamp

為紀念農曆新年，品牌推出一系列由洋紅色和酒紅色單品組成的限定膠囊系列，並透過形象廣告，向創始標誌致敬。採用吉祥色彩，來象徵活力、守護及新生，包括標誌性的Le Roseau光滑小牛皮手袋，配搭經典金色竹節扣及別緻蝴蝶結，看來矚目和優雅。而信封式手袋及卡套，靈感源自新年贈送的利市封，展現出節慶活力。

為慶祝農曆馬年，品牌將在亞洲旗艦店推出一系列精彩活動，包括彈珠板遊戲、刮刮卡，部分更有躍動木馬的遊樂設施，滿載驚喜與歡樂。

馬年系列｜新春名牌限定系列6. Marella

慶賀火馬之年，Marella呈獻新年限定系列，靈感取自Marella ART. 365系列，當中經典與簡潔的剪裁，注入農曆新年的節慶意蘊，展現出活力及當代時尚格調。

馬年系列｜新春名牌限定系列7. FURLA

運用溫暖材質、躍動色彩與精湛工藝，展現出駿馬的自由精神與前進力量。品牌重新演繹經典IRIDE MINI HOBO袋、ROXIE紅色水桶袋子及IRIDE S CROSSBODY泰迪毛絨斜肩袋，將新年的色彩和祝福寓意，載入意式美學中，配搭可愛的ALLEEGRA皮革小馬掛飾，採用Ares皮革，由多片皮革及金屬配件拼接製成，象徵著開啟新一年的篇章。

馬年系列｜新春名牌限定系列8. Converse

以「飛馬」意象為靈感，呈獻馬上「起飛」系列，鞋款以喜慶的「新年紅」營造氛圍，糅合飛馬紋章、馬蹄鐵符號和象徵好運的金線元素，加上可拆卸的皮革流蘇，展現出輕盈靈動的魅力。服飾系列則以「馬年刺繡」為核心，打造出充滿節日氛圍的企領夾克、翻領外套和高領毛衣等。

馬年系列｜新春名牌限定系列9. Marimekko

重攜品牌檔案庫中由Maija Isola設計的「黑馬」印花，靈感來自其童年回憶，捕捉馬年的活力與精神。同時配襯天藍、柔粉和鮮紅色調，打造出活力洋溢的基調，並呼應馬年蓬勃生機的氛圍。