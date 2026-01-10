2026馬年運程｜姓名有「這元素」要留神　容易遇情緒甚至健康問題

塔羅牌老師艾菲爾分享，2026丙午年是強火之年，天干丙火、地支午火疊加，屬於「火氣極旺」的流年。老師提醒，姓名有「火」的人，會出現能量放大，事情走極端的現象，無論好壞都特別明顯。



老師指出，所謂姓名有火，包括「火」或「灬」部首，舉凡姓名有炎、煒、炫、燁、煊、煜、然、照、烈這些字都算，一定要多注意。

艾菲爾是台灣知名塔羅牌老師，常受邀上節目當嘉賓。（Facebook@塔羅牌老師艾菲爾 ）

注意重點

1. 當心太急衝過頭

「火過旺則燥」，這些人不是沒機會，而是太快、太猛、太過有自信，反而容易出問題。

2. 當心言語大爆炸

因為火太旺，情緒上容易一點就炸。容易說話太直接傷到人，或是小事放大，誤會升高。

3. 越多火能量越強

名字越多個「火」，情緒能量會越強大，要多加克制。

4. 小心上火型疾病

• 心火旺：心悸、失眠、焦躁

• 肝火旺：頭痛、眼壓高、易怒

• 火炎土燥：腸胃、口腔、牙齦問題



建議做法

1. 慢慢來剛剛好

凡事都慢一點，如果是重要對話，寧可思考久一點再回覆，不要在有情緒時急著回覆對方。少用語音訊息，也不要當場回嘴。

2. 注意健康

健康上注意心臟、血液循環問題，避免熬夜、過度喝咖啡、喝酒，注意舊疾復發，小病拖久變大麻煩。

