河南13歲男生校內身亡　官方：排除外傷及中毒，死於心源性疾病

1月8日，河南駐馬市新蔡縣13歲男學生朱某被發現在學校宿舍內死亡。

1月11日，新蔡縣聯合調查組通報，朱某因心源性疾病死亡，生前未與他人發生過衝突，全身無外傷，排除中毒死亡。



《華商報大風新聞》報道，事發學校為河南省駐馬店市新蔡縣今是清華園學校。事發當日，一輛救護車試圖駛離學校，被一輛小型貨車攔在校門口，拍片者向學校工作人員和救護車司機表示，要等家長到場才能將遺體運走，「小孩死了，家長沒來你就開始往外拉了？叫家長看見小孩再說」。

一輛小型貨車攔在校門口，拒讓救護車離開。（瀟湘晨報）

1月11日，新蔡縣聯合調查組通報，調查組走訪了朱某的同學、老師、親友及其他接觸人員，同時按照有關程序規定，檢驗鑑定死亡原因，調查朱某生前的學習生活情況，並將結果告知朱某親屬。

經調查，朱某在校期間未與他人發生過衝突，死亡前一天未發現異常情況。經檢查，朱某全身無外傷，排除生前受到外力傷害；毒化檢驗後，排除中毒死亡。經檢驗會診，朱某是心源性疾病導致死亡。左胸部針孔是法醫抽取毒化檢驗所需血液時形成。嘴角紅色液體是法醫翻動死者時體液流出。