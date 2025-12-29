肇慶15歲中學生校內跑步後身亡　家屬質疑請假未獲批　校方否認

12月25日，有網民在社交平台發文稱，其15歲的兒子賴某某在校內跑操後突然昏迷，治療9日後身亡，質疑校方明知孩子跑操前身體不適，但請假不批。肇慶市衡立高級中學回應稱，賴某某並未向班主任提出身體不適的請假，將積極配合有關部門一同查找事發原因，並依法依規處置後續工作。



賴某某家屬。（影片截圖）

賴某某。（影片截圖）

12月25日，有網民在社交平台發文稱15歲的兒子賴某某在校內跑操後突然昏迷，治療9日後身亡。家屬質疑涉事的肇慶市衡立高級中學，明知孩子跑操前身體不適，但請假不批，還讓其負重扛旗領跑。

賴某某。（影片截圖）

死亡醫學證明。（影片截圖）

該名家屬又指，校方沒有為破產失業的孩子父母墊付過一分錢，且在他們不知情的情況下組織全校捐款，不知捐款去向何處。家屬在社交平台發佈的居民死亡醫學證明（推斷）書顯示，賴某某的死因為多器官功能衰竭。

校方回應：賴某某並未提出身體不適的請假

12月28日，肇慶市衡立高級中學發佈情況說明稱，12月17日，該校高一學生賴某某在參加例行課間跑操後突然昏迷倒地，學校第一時間送醫院搶救，於12月25日搶救無效不幸離世。

肇慶市衡立高級中學。（南方都市報）

校方指賴同學近段時間及當天跑操前並未向班主任提出身體不適的請假；其作為跑操旗手，持班旗的長度為2m，重量為0.45kg；在賴同學住院期間，學校一直安排專人陪護，積極配合醫療需求；根據醫院的建議，學校積極組織師生獻血，同時發動自願愛心捐款，將依法依規妥善使用善款。校方將積極配合有關部門一同查找事發原因，並依法依規處置後續工作。