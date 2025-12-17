河南小學宿舍大火13死　官方調查：學生玩打火機釀禍　25人被處分

2024年1月19日，河南省方城縣英才學校火災造成13名學生遇難。

12月17日，河南省發布調查報告稱，經調查認定，該事故是起火宿舍內一名小學生使用打火機時，引燃宿舍衣服、床鋪等物品並迅速蔓延造成的重大火災。25名責任人員被處理處分。



12月17日，河南省發布方城縣英才學校重大火災事故調查報告。經調查認定，該事故是起火宿舍內一名小學生使用打火機時，引燃宿舍衣服、床鋪等物品並迅速蔓延造成的重大火災。河南省紀檢監察機關依規依紀依法對履行職責不力、監督管理不到位的25名責任人員作出嚴肅處理處分。

事故火災點為住宿區三樓的一間男生宿舍。（新華社）

河南省南陽市方城縣英才學校發生火災，13人遇難。（新華社）

2024年1月19日23時許，南陽市方城縣獨樹鎮硯山鋪村英才學校一宿舍發生火災，造成13人遇難、4人受傷。事故發生後，河南省政府牽頭成立火災事故調查組，經現場勘驗、調查詢問、檢驗鑑定、影片分析、模擬實驗等方式，對起火原因進行了深入調查。

此外，調查組還認定了事故性質和責任，提出了對有關責任人、責任單位的處理建議和加強事故防範工作的措施建議。

涉事校方李某、徐某、賈某涉教育設施重大安全事故罪一案將於近期開庭審理。

河南省南陽市方城縣獨樹鎮硯山鋪村英才學校發生火災的宿舍。（新華社）

據此前報道，13名遇難者均為該校小學3年級學生。官方通報稱，發生火災的宿舍面積約56平方米（約602呎），當晚該宿舍住有32名小三男學生及1名宿管員（班主任）。

曾進入女災現場的消防員透露，起火宿舍疑為教室改建，宿舍戶型結構與一樓教室基本一樣，宿舍內的床鋪除上下鋪的鋼製床外，還有部分為木製床；遇難的13名學生，遺體均在各自床上呈躺睡狀態。

《看看新聞》近期報道，當時許多罹難學童的家長趕赴學校被告知「要先簽協議才能見孩子」。協議約定，校方向遇難者家屬支付一筆賠償金，家屬收到賠償後，要放棄一切追責權利且保密，還放話「晚簽1天賠償少賠10萬」。