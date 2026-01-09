湖南農莊推出「石槽火鍋」遭調侃似「豬槽」　老闆：市場反響很好

湖南永州一家農莊近日推出一款「石槽火鍋」，因造型獨特引發了網友的熱烈討論。畫面可見，幾位客人圍坐在一張長約一米的青石槽旁涮火鍋，許多人調侃，這石槽就像是小時候家裏用來喂豬的「豬槽」。



周四（8日），該農莊的一位工作人員介紹，這款「石槽火鍋」是近期新推出的項目，店內目前僅有兩個這樣的石槽，想要體驗必須提前預訂。該工作人員強調，這是老闆的創意，石槽火鍋的消費並不高，人均費用約四五十元人民幣。

想要體驗「石槽火鍋」必須提前預訂。（極目新聞）

農莊老闆席一飛表示，自己平時喜愛收藏老物件，院子內積攢了不少石缸、石凳和石鼓。最近，他在經營多年的石鍋菜品基礎上，開始想到用石槽來做火鍋。他還分享了一段影片，展示師傅如何加工這些石槽。他介紹，這些石槽不是舊的豬槽，而是用老石材改造而成，專門請師傅進行打磨和切割，每個石槽的成本約為1000元人民幣。

石槽不是舊的豬槽，而是用老石材改造而成，專門請師傅進行打磨和切割。（極目新聞）

每次客人用餐後，他們都會對石槽進行徹底清洗。（極目新聞）

針對部分網友對衛生的擔憂，席一飛表示他非常重視衛生安全，已經經營農莊多年。他提到，每次客人用餐後，他們都會對石槽進行徹底清洗，又指「一個石槽重達100斤，需要兩個人把它抬起來再用水沖洗。席一飛補充道，雖然石槽火鍋推出不久，但市場反響相當良好，想要體驗的客戶需提前四到五天預訂。