深圳4高中生仿推理小說　粉筆灰破夾萬密碼「盜取」手機被處分

深圳某高中4名學生受懸疑推理小說啟發，在班級保險箱密碼鎖塗抹粉筆灰，破解保險箱密碼後取走手機，4人受到校方紀律處分。



《上游新聞》報道，網傳一份深圳某高中發布的處分通告顯示，11月14日中午，該校高一13班學生田某某受懸疑推理小說情節啟發，在班級手機保險箱密碼盤表面塗抹粉筆灰，試圖以此獲取密碼痕跡；同班同學謝某某隨後發現密碼盤上的痕跡，並成功破譯密碼，且與其他同學分享密碼。

得知密碼後，同班同學馬某某不僅找人拍攝相關影片留存，還在個人朋友圈發布文字信息，公開透露班級手機保險箱密碼已被破譯。

保險箱。（視覺中國）

11月19日，在期中考試結束後，同學遲某某是第一個利用已被破解的密碼從保險箱取出手機，並將手機帶回宿舍，進一步擴大事件傳播風險。

事發後，學校依據《深圳XX中學高中園學生管理制度匯編》中關於「學生在校使用電子產品管理條例」及「學生網絡行為規範」的相關條款，對田某某、謝某某、遲某某3人給予嚴重警告處分，對馬某某給予警告處分，並對4人進行全年級通報批評。

網傳的深圳某高中發布的處分通告。（上游新聞）

12月15日，該校辦公室負責人表示，上述處分通告屬實。學生違紀情況發生後，在師生達成共識的基礎上，學校依據相關規定給予相應處分。

他透露，相關處理文件原屬內部資料，被發到網上後，學校高度重視，並開展了溯源工作。調查發現，相關文件並非受處分的當事學生發布，而是由個別學生發布，後來發布者已主動刪除。

兩名學生玩手機。（視覺中國）

該負責人介紹，作為寄宿制學校，為了方便學生和家長溝通，各班均配備手機保險箱，要求學生每周日返校後統一保存，周五放學時取回，密碼由班主任掌管。事後，校方已重置密碼，而學生存妥手機後，保險箱須移至教師辦公室保存，以免密碼被學生頻繁試探。

負責人又稱，此次處分的重點並非針對學生破解密碼的行為，而是學生擅自取出手機的行為違反了相關規定，「嘗試了之後，你知道了（密碼），你可以告訴我們，讓我們重新換一個密碼之類的，都可以」。