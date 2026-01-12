貴州居民樓起火業主損失近10萬　長期不拔充電器釀禍

貴州黔西南州一處居民樓發生火警，造成業主直接經濟損失約9.5萬元（人民幣，下同）。經官方調查，起火原因是業主手機充電器長期不拔，造成電氣線路故障，引燃周邊可燃物，最終蔓延成災。



損失近10萬元 起火原因竟是充電器

據微信公眾號「黔西南消防」消息，近日，黔西南州一處居民住宅樓發生火災，消防前往撲滅明火，火災調查人員隨即到場開展調查。

火災後家中一片狼藉。（黔西南消防）

經現場詢問和調查，起火部位是主臥區域，起火點為床頭牆面插板處，起火原因是電氣線路故障引燃周邊可燃物蔓延成災，住宅內過火面積約80平方米，造成直接經濟損失約9.5萬餘元。

事後業主莫女士介紹：「事發當天，7時16分送娃上學，出門前記得主臥床頭邊的插板上，手機充電器沒拔，家裏面電氣設備電源也沒關。」

沒插手機的充電器會工作嗎？

據「寧波消防」，消防員做了一組實驗，將手機充電器插在插線板上，隨後用感應式測電筆分別測驗，結果檢測到了感應電流。

充電器插在電源上，就算沒有連接手機也還是會不斷工作。（寧波消防）

若一直不拔充電器，很容易發生危險。（寧波消防）

實驗表明，充電器插在電源上，就算沒有連接手機，也還是會不斷工作。若一直不拔充電器，其使用年限就會自然縮短，當電子元件壽命到期後，很容易發生危險。