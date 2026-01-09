有片｜深圳坪山山火狂燒近6小時！　極度乾燥天氣釀「火龍」？

據《央視新聞》消息，1月8日，深圳市坪山區突發山火，大火狂燒近6小時被撲滅。官方通報，無人員傷亡。



下午4時許左右，深圳市坪山區石井街道轄區內發生山火，起火點位於深圳技術大學旁，該地處於深圳與惠州交界處。

深圳坪山突發山火。（抖音：@攝恐康康）

現場目擊者描述，山火於下午開始燃燒，火勢燃起後，消防部門很快抵達現場開展撲救。深圳技術大學的學生表示，下午在校區內，可以看到遠處山上的明火，明火一直持續，現場有大量濃煙。石井街道蘭田路附近實行了交通管制，相關部門全力開展山火撲救工作。

1月8日22點31分，深圳坪山區應急管理局發佈情況通報指，2026年1月8日15時55分，坪山區石井街道發生一起山火。市區兩級立即組織應急、消防、公安和街道等部門第一時間趕赴現場撲救，明火已於1月8日21時50分撲滅，無人員傷亡。

疑極度乾燥天氣造成山火？

對於起火原因，網民們猜測疑「天乾物燥」引起。據深圳天氣，深圳相對濕度20%-30%，能見度普遍在10公里以上。空氣非常乾燥，全市（含深汕）森林火險紅色預警信號生效中。