回收價從5元飆升至300元　iPhone 4突爆紅　專家：有泄露私隱風險

已面世15年的蘋果手機iPhone 4近期在TikTok的帶動下意外爆紅，引發全球範圍的搶購熱潮，在內地的回收價格從5元（人民幣，下同）上升到150-300元。內地iPhone 4的價格與海外搶購熱潮形成鮮明反差，但成交量也在上升。專家稱，使用iPhone 4或會泄露個人私隱。



iPhone4在內地之前的回收價為5元。（中國藍新聞）

iPhone4在國外爆火 內地交易量也在上升

《界面新聞》報道，iPhone 4的需求激增，在TikTok上與「digicam」標籤相關的發文超過347000條。不過，內地主流二手平台上iPhone 4的價格與海外搶購熱潮有所差異。

查詢閒魚（內地二手交易平台）發現，有不少賣家出售iPhone 4，大部分價格在100元以內，也有一些報價在200到300元。賣家稱適合收藏或者喜歡老機型的朋友，還未拆封版本被炒至近千元。

平台行情數據顯示，iPhone 4近7日交易價格在45元左右，需求「近1000%增長」或源於此前每天成交基數極低。

內地的二手交易平台，顯示回收價在上升。（界面新聞）

部分商家炒作「稀缺感」 專家：有泄漏私隱風險

iPhone 4於2010年6月發佈，提供黑色和白色兩種配色，搭載3.5英寸Retina顯示、A4晶片、500萬像素後置攝像頭及iOS 4系統。該機型15年後突然爆紅，背後既是年輕人對復古潮流的追捧，也有商家藉機炒作清庫存的跡象。

iPhone 4在國外的社交媒體上意外「翻紅」。（觀察者網）

iPhone 4擁有獨特鋼框和3.5英寸小屏幕，其追捧用戶認為，這款手機的5MP相機與最新的iPhone 17的48MP相機相比，雖然技術落後，但卻能拍出獨特的顆粒感與氛圍感。

在AI修圖、億級像素旗艦機普及的當下，年輕人逐漸厭倦了千篇一律的精緻影像，轉而青睞這種自帶老電影濾鏡質感的影像。

iPhone 4是喬布斯親自上台發佈的最後一部手機，被普遍認為是一款「劃時代的產品」。（觀察者網）

商家炒作進一步放大了市場熱度。據業內人士透露，此前iPhone 4作為廢舊機型，官方回收價最高僅3元，部分回收商甚至以5元單價批量收購。但隨着復古風潮出現，部分二手商家開始營造稀缺感，推動了價格快速上漲。

不過，安全專家警告，iPhone 4最高僅支持2014年發佈的iOS7.1.2系統，長達12年未進行安全更新，連接網絡或登錄賬號極易導致私隱泄露。另外，官方回收價與個人賣家售價差距懸殊，盲目跟風購買可能面臨「高價接盤」風險。